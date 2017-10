Un deţinut acuză medicii penitenciarului că nu îl sprijină să se pensioneze pe caz de boală

SEMNALE

Un deținut acuză medicii penitenciarului că nu îl sprijină să se pensioneze pe caz de boală

Dumitru Pavel Bălașa își ispășește o pedeapsă privativă de libertate la Penitenciarul Poarta Albă din anul 2004. Urmare a unor încercări eșuate de a intra în posesia unei pensii pe caz de boală, bărbatul s-a adresat ziarului Cuget liber, în speranța soluționării favorabile a dosarului său de pensionare. Bărbatul consideră că cele 530 de zile de internare în spitalele din penitenciarele Jilava, Poarta Albă, Tg. Ocna, din cauza nenumăratelor afecțiuni de care spune că suferă: cardiopatie ischemică, cancer la ficat, ulcer duodenal cronic, prostată în evoluție, glaucom avansat și lista ar putea continua, îi dau dreptul să se înscrie în această categorie de pensionari. „Cu toate că eu cred că merit pensie pe caz de boală, am întâmpinat numai greutăți, deoarece medicul șef de la penitenciar, doamna dr. Stan Gabriela și asistenta medicală, pe nume Mogoșanu Adina, mi-au făcut numai necazuri. Am lucrat 26,4 ani în grupa I și a II-a ca mecanic utilaje grele, macaragiu, strungar în fier etc. Părerea mea este că mi s-au furat acte din fișa mea medicală. Am fost de șase ori la Comisia de expertiză medicală de la Spitalul Județean de Urgență Constanța și nu vor să mă ajute cu pensia. Menționez că am făcut și un dosar la Tribunalul Constanța pentru întreruperea pedepsei, pentru a mă putea trata de toate bolile pe care le am. Vă rog din suflet, ajutați-mă să rezolv această problemă și sper că voi primi un răspuns favorabil și drept, cu adevărat. Vă foarte mulțumesc”. v v v În replică, purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Poarta Albă, inspector Gabi Botezan, susține că instituția pe care o reprezintă a urmat toate procedurile prevăzute de lege în situații de acest gen. Astfel, la cererea sa, persoana privată de libertate a fost ajutată să se prezinte la Comisia de expertiză a capacității de muncă, însoțită de întreg dosarul medical, pentru încadrarea în grad de invaliditate, în vederea întocmirii dosarului de pensionare. „Menționăm că medicii unității nu au competența de a stabili încadrarea în grad de invaliditate, iar procedurile legale ne obligă să prezentăm la comisie toate persoanele private de libertate care solicită acest lucru, indiferent de posibila rezoluție a comisiei, procedură care a fost respectată și în această situație”. Deținutul este în evidența cabinetului penitenciarului cu boli cronice În prezent, Bălașa Dumitru Pavel se află în evidența cabinetului medical cu afecțiuni cro-nice, pentru care primește tratament și regim alimentar igieno-dietetic potrivit recomandărilor medicilor specialiști. În legătură cu solicitarea sa, rămâne de văzut ce va stabili Comisia de expertiză a capacității de muncă după ce va studia documentele aflate la dosar.