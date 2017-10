Un constănţean nu îşi poate ridica maşina din vamă şi acuză instituţia de la Agigea că îl stoarce de bani

Pe motiv că autoturismul adus din America ar fi fost furat

Un constănțean nu își poate ridica mașina din vamă și acuză instituția de la Agigea că îl stoarce de bani

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Nu s-a pus niciodată problema că mașina ar fi fost furată, ci doar aceea a datei la care s-a semnat actul de vânzare-cumpărare – susțin reprezentanții Biroului Vamal Agigea. Potrivit legii, condiția de bază pentru a fi scutit de taxele vamale este aceea ca proprietarul să demonstreze că toate bunurile introduse în țară sunt posedate cu șase luni înainte. Un cetățean cu dublă cetățenie, română și americană – Iusuf Dogan, își impută „proasta inspirație” avută în momentul în care a decis să se retragă în România, după o lungă ședere în SUA. Coșmarul a început la sfârșitul anului trecut, când, în Portul Constanța Sud-Agigea, a sosit containerul cu bunurile personale trimise din portul New York, printre care se aflau și două autoturisme. Pe unul dintre acestea nu a reușit să-l ridice nici până în ziua de azi. Cu toate că a informat o serie de autorități române, inclusiv cabinetul primului ministru, despre neputința sa de a intra în posesia celei de-a doua mașini, un Mercedes Benz 2005 (niciun răspuns nu i-a dat câștig de cauză), omul continuă să creadă că această situație este alimentată intenționat de către Vama Constanța Sud Agigea, numai și numai cu scopul de a-l stoarce de bani, sumele cerute reprezentând taxele vamale, dar și cele de înmagazinare a autotu-rismului. „Containerul meu, trimis din Portul New York, a ajuns în Portul Agigea pe 13 septembrie 2008, a stat în port până pe 28 octombrie 2008, când a fost adus la depozitul atașat Vămii Agigea. Pe 28 octombrie mi s-au eliberat bunurile personale de uz casnic, iar pe 13 noiembrie, autoturismul Honda. Pentru a mi se elibera și Mercedes-ul, mi s-a spus că se așteaptă un răspuns de la o organizație ce verifică dacă atuturismele sunt furate sau nu. Din septembrie 2008 până pe 28 octombrie 2008 am plătit pentru container și pentru spațiul ocupat de acesta în port circa 3000 dolari. Pentru că n-am putut să-mi ridic Mercedes-ul, de când l-am dus într-un depozit și până astăzi, mi s-au adunat alte mii de dolari pe care trebuie să le plătesc. Ce nevoie aveau de verificarea CETI, când în USA nu poți să te apropii de o firmă de shipping dacă mașina e furată sau încă neachitată în totalitate? Am explicat toate acestea la vama din Agigea și din Constanța de zeci de ori, că mașina a fost în folosința mea cu mult timp înainte, că am Bill of Sale din 2007, că actul de proprietate este datat iunie 2008, înainte de îmbarcare, dar tot n-am reușit să-mi iau cea de-a doua mașină”. Situație arhicunoscută la Vama Agigea Reprezentanții Biroului Vamal Agigea au răspuns, din toamna anului 2008 și până în prezent, la o serie de reclamații pe care Iusuf Dogan le-a adresat autorităților române, respectiv Autoritatea Națională a Vămilor, Biroul vamal Constanța, Poliție, inclusiv la cabinetul primului ministru, dar și altor ziare, în speranța că va intra în posesia Mercedesului fără să plătească taxe vamale. Coordonatorul Vămii Agigea, Iulian Teșeleanu, ne-a explicat că situația relatată de cetățeanul româno-american persistă din cauza faptului că acesta nu este dispus să accepte, nici în ruptul capului, că Mercedes-ul nu îndeplinește condițiile de repatriere care să-i permită scutirea de taxele vamale. Este adevărat că 200 de milioane lei vechi, la cât se ridică valoarea acestor taxe, reprezintă o sumă apreciabilă, însă în contextul în care docu-mentele nu atestă faptul că autoturismul i-a aparținut lui Iusuf Dogan cu cel puțin șase luni înainte de a încerca să-l aducă în țară, el nu poate fi scutit de aceste obligații. „Noi avem date inclusiv de la Agenția de înmatriculare a autoturismelor din SUA, potrivit cărora mașina nu i-a aparținut cu șase luni înainte de a o aduce în țară, chiar dacă Dogan susține altceva. A încercat să ne inducă în eroare cu niște documente la care noi aveam dubii, dar am făcut verificările necesare și am aflat că altul este adevărul. Ne pare rău, dar nu ne permitem să facem abateri de la lege și să aplicăm scutiri de taxe după bunul nostru plac. Vrem să fie foarte clar că nu are nimeni nimic cu el, nu i-a cerut nimeni nimic, decât să respecte legea” - a completat șeful Vămii, care a lăsat să se înțeleagă că I.D. cunoștea legea, dar a încercat să trimită autorităților documente scanate și nedatate. Taxa de înmagazinare o plătește unei firme private Începând cu ianuarie 2009, în ideea de a plăti mai puțini bani, mașina a fost mutată (în baza unui contract pe care Iusuf Dogan l-a semnat) în depozitul unei firme private, care nu are nicio legătură cu Vama Agigea, contra unei taxe de depozitare de 7 Euro pe zi. Două alternative Pentru a spulbera orice confuzie, șeful Vămii Agigea a concluzionat că posesorul mașinii are, în prezent, potrivit legii, două alternative: 1) să plătească taxele vamale; 2) să returneze mașina în Statele Unite.