Uleiuri recomandate pentru prăjit

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Este extrem de important ce tip de ulei folosim pentru gătit și, mai ales, pentru prăjit. Multe voci susțin că unele uleiuri vegetale sunt ideale pentru gătit, pe când altele, din cauză că nu sunt rezistente la temperaturi înalte, degajă substanțe cancerigene.Uleiurile vegetale presate la rece au un conținut ridicat în nutrienți, foarte prețioși pentru sănătatea ta. Pentru a beneficia de aceste substanțe valoroase este recomandat să consumi aceste uleiuri în stare crudă, fără a le expune temperaturilor înalte care le pot altera calitatea nutritivă. Iată care sunt cele mai sănătoase uleiuri vegetale recomandate de celebrul Dr. Oz și prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi: 1. Uleiul de măsline extravirgin; 2. Uleiul de in presat la rece; 3. Uleiul de cânepă presat la rece; 4. Uleiul de rapiță (canola);5. Uleiul de nucă presat la rece; 6. Uleiul de arahide presat la rece; 7. Uleiul de susan presat la rece sau prăjit; 8. Uleiul de avocado presat la rece; 9. Uleiul de floarea-soarelui presat la rece.Dr. Oz recomandă să înlocuiești untul pentru pâinea prăjită cu uleiul de nuci. De exemplu, poți să faci bruschete cu ulei de nuci, frunze proaspete de busuioc și felii de roșii. De asemenea, uleiul de nuci macadamia îl poți folosi pentru clătite, pentru a le oferi o aromă delicioasă de nucă, iar uleiul de susan, pentru legumele trase la tigaie, tot pentru îmbunătățirea aromei preparatelor.Uleiuri pentru prăjitDin cauză că foarte multe uleiuri nu sunt rezistente la încălzire și pot să producă substanțe cancerigene, este recomandat să alegi cu atenție uleiul pe care-l folosești uneori la prăjirea alimentelor. Știm că prăjelile nu sunt recomandate spre consum zilnic, de aceea atunci când vrei să recurgi la acestea pentru diverse ocazii trebuie să faci alegerea cea mai bună pentru sănătatea ta și a familiei.De exemplu, nu este recomandat să prăjești alimente în uleiul de floarea-soarelui pentru că nu rezistă la temperaturi înalte. “Prăjitul în ulei de floarea-soarelui, atât de familiar gospodinelor din România, nu este recomandat. Acesta nu este rezistent la încălzire și are punct de fum scăzut, favorizând descompunerea în compuși toxici care sunt extrem de periculoși pentru sănătate”, avertizează prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare.De asemenea, uleiul de măsline extravirgin are o rezistență destul de ridicată la temperaturi înalte, aflăm de la dr. Mencinicpschi, însă își va pierde toate substanțele valoroase. Potrivit celor doi specialiști, uleiurile recomandate pentru a găti sunt cele de: palmier, rapiță, nuci macadamia, susan, arahide, ulei de măsline special pentru gătit, rezistent la temperature înalte, plus toate grăsimile nehidrogenate și grăsimile animale (untura, seul, untul sub formă de ghee).