Uite popa, nu e popa!

1

cei care au mai multe case

trebuie sa fie impozitati ca orice firma. Casele sunt o investitie, care aduc beneficii. (Chiriile). Deci... Eventual se poate impune forfetarul. Dar numai celor care inchiriaza, pe perioadele de inchiriere. In rest, impozitul obisnuit pe case/apartamente. Mai importanta e problema aia cu amendarea celor ce nu declara veniturile. Uneori, rudele iti ascund mostenirile, alteori nu ai acte (fara acte nu poti declara nimic... tot viciu al Fiscului, care nu preia declaratia de la mostenitorii legitimi ci oricine se duce si declara-plateste- impozitul e bine venit. Aici e nevoie de o lege mai cuprinzatoare si mai corecta. Mai ales ca sunt si cazuri cand proprietarul este intr-un oras si are proprietati in mai multe judete... Totul trebuie centralizat in orasul de resedinta...)