„Uite cum sunt ajutaţi elevii să golănească!“

Semnale

„Uite cum sunt ajutați elevii să golănească!“

Disperați că din cauza modificării orarului de plecare a trenului 8386 din gara Mangalia, elevii se văd obligați „să umble brambura“ prin oraș sau să stea în gară trei ore, până la sosirea următorului tren, părinții imploră CFR să revină la vechea oră de plecare. CFR Constanța confirmă situația, dar precizează că mai devreme de 11 decembrie 2011, nu se pot opera modificările solicitate.Se știe că în ultimii ani, CFR s-a aflat într-o pantă descendentă cel puțin la capitolul numărului de persoane care au ales să călătorească cu trenul. Așadar, concurența altor mijloace de transport în comun rapide și con-venabile ca preț și-a cam făcut treaba. Și, totuși, un grup de circa 40 de părinți domiciliați în localitatea Costinești, ai căror copii studiază la liceele de pe raza orașului Mangalia, dar și la școlile generale din acest oraș, rămân loiali acestui acestui mijloc de transport din motive pecuniare: „La microbuz ne costă peste 20 lei pe zi dus-întors, iar abonamentul la tren este de 30 lei pe lună și ni-l decontează școala, când poate și ea…”. Am citat-o pe Ioana Alexa, care, în numele părinților afectați de această situație, ne-a transmis un mesaj „disperat”: „Problema asta e foarte importantă pentru noi, am reclamat și la CFR, dar nu s-a ținut cont. Ea a apărut de când trenul de pe ruta Mangalia – Costinești și-a schimbat ora de plecare din Mangalia de la 13,55, la 12,25, următoarea legătură fiind abia la ora 16,15. Cum la școală nu au unde să stea, elevilor nu le rămâne decât să umble hai-hui pe străzi sau să se înhaite la tot felul de prostii. Iar exigența în școli acuma știți că a crescut!”.„Anturaju-i anturaj, ești înăuntru și pici!“Întrucât copiii lor pierd ore bune de studiu, părinții imploră înțe-legere: „Unul am și vreau să învețe carte, dar dacă e obligat de CFR să umble hai-hui atâtea ore, anturaju-i anturaj, ești înăuntru și pici! Nu cere nimeni tren-taxi, vrem să se mute trenul la loc. Nu mai spun că ajung acasă morți de oboseală, iar pe timp de iarnă, gara din Costinești e neîncălzită și stau în frig… Uite cum sunt ajutați elevii să golănească! Vă rugăm, ajutați-ne să ne adunăm copiii de pe drumuri!” - imploră, în numele părinților, I. Alexa.CFR a analizat situațiaÎn urma discuției referitoare la modificarea traseului trenului 8386 în funcție de dorința părinților, Simona Roșca, șefa biroului marketing din cadrul Regionalei CFR Constanța ne-a explicat că din 12 decembrie 2010, de la schimbarea planului de mers al trenurilor, până la data de 15 iunie a.c., ora de plecare a trenului amintit a fost 12,15, iar în timpul vacanței școlare, acest tren nu a mai circulat întrucât au fost introduse trenuri sezoniere. Practic, el a fost repus în circulație începând cu data de 13 septembrie a.c, odată cu începerea noului an școlar, cu ora de plecare din Mangalia 12,25. De asemenea, în planul de mers actual, pentru încadrarea într-un anumit volum de tren-kilometri, pe secția Constanța-Mangalia circulă cinci perechi de trenuri de persoane, care asigură pe cât posibil deplasarea călătorilor navetiși, precum și legături în stația Constanța cu alte trenuri care circulă spre restul țării. Iar trenul 8386 care pleacă din Mangalia la ora 12,25, are legătură, în stația Constanța cu trenul 686 spre București Nord, la ora 13,50 și cu trenul 1861, spre Iași și Suceava, la ora 14,10.Având în vedere această situație, dar și politica CFR de a veni în întâmpinarea călătorilor, în planul de mers 2011-2012 se va introduce în circulație un tren care va pleca din Mangalia la ora 13,40, însă acest lucru nu este posibil acum, ci doar începând cu data de 11 decembrie 2011.