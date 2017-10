Ştrudel cu pere şi cremă

Dulciuri de post

Ștrudel cu pere și cremă

Ingrediente: un pachet aluat de foietaj (450 g), 4-5 pere, 5+3 linguri zahăr, 50g margarină, un plic zahăr vanilat, un plic praf de budincă de vanilie. Mod de preparare: 1. Foile se lasă la dezghețat și când sunt încă foarte reci se așază pe masă și se taie fiecare foaie în două, iar două dintre ele se taie sub formă de grătar. 2. Se prepară budinca după instrucțiunile de pe plic din praf de budincă, apă, zahăr vanilat și trei linguri de zahăr. Se răcește. 3. Se curăță perele și se taie cuburi. 4. Într-un vas se caramelizează margarina cu restul de zahăr rămas (5 linguri). Când caramelul are încă o culoare deschisă se adaugă perele și se lasă pe foc până se resoarbe tot siropul și caramelul se formează din nou. Amestecați între timp. Lăsați să se răcească. 5. Montați astfel: așezați în tavă hârtie de copt și cele două foi necrestate. Repartizați budinca pe cele două foi, iar perele așezați-le deasupra. Închideți cu foile-grătar și presați marginile ca să nu iasă umplutura. 6. Dați la cuptor (preîncălzit) până se rumenește frumos. Chiar de la început așezați sub tavă o tigaie cu apă să fie umed tot timpul în cuptor (crește foaia mai frumos).