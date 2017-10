Trucuri simple pentru a arăta mai tânără

Ştire online publicată Luni, 21 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Deschideți culoarea părului: cu cât culoarea părului este mai deschisă, cu atât pielea feței va fi mai luminată, va părea mai compactă și fără semne. O vopsea închisă, în schimb, tinde să scoată în evidență ridurile și să le facă să pară mai profunde. Combateți pungile de sub ochi: cea mai bună soluție este aceea de a pune boabe de mazăre într-o pungă pe care să o țineți câteva ore la congelator. După aceea, țineți unu-trei minute pe zona de sub ochi. Forma sferică a boabelor de mazăre aderă perfect cu suprafața pielii și face ca pungile să devină mai puțin vizibile. Buze cu volum: pentru a avea o gură cărnoasă, secretul este acela de a folosi un gloss ce oferă volum. În cazul tinerelor, utilizarea unui astfel de gloss oferă o notă în plus de senzualitate, iar pe doamnele care au depășit vârsta de 50 de ani, acest truc le va face să pară cu zece ani mai tinere. Schimbați-vă cărarea: pentru a înțelege cât de mult vă poate modifica expresia acest truc, este suficient să confruntați propria imagine din oglindă cu o fotografie. Se observă imediat că schimbarea cărării de pe partea dreaptă pe partea stângă face ca fața dumneavoastră să fie diferită. Pentru a schimba și mai mult aspectul, puteți înlocui cărarea clasică, dreaptă, cu una în zig-zag.