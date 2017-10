Trucuri pentru un machiaj pe fugă

Ştire online publicată Joi, 23 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„N-am timp” a devenit un clișeu. Specialiștii în cosmetică spun că există mici trucuri care ne ajută să fim în formă, fără a acorda prea mult timp acestui lucru!l Nu vrem să renunțăm la fondul de ten, deși ne ia ceva timp până-l aplicăm. Folosiți-l doar pe porțiunile care au nevoie, adică zona de sub ochi și din jurul nasului. Cu ajutorul unui burete sau al degetelor, aplicați și întindeți uniform fondul de ten de o parte și de alta a nasului, spre obraji.l Stick-ul 3 în 1, la nevoie se cunoaște: fond de ten, pudră și fard corector, sub forma de stick. Este minunea din poșeta noastră. Se aplică cu degetul acolo unde este cazul.l Pentru ochi frumoși, renunțați la tușul de pleoape, fiindcă este pretențios și ia mult timp. Mai bine folosiți un creion maro. Un machiaj rapid al ochilor se face și cu rimelul. De obicei acesta înviorează ochii, în timp ce albastrul accentuează albul pupilei, truc ideal atunci când suntem obosite.l Fardul de obraz sub forma de cremă sau cel bronzant înviorează rapid chipul și dau o culoare natu-rală tenului. Folosiți un fard de nuan-ță mai închisă decât culoarea pielii: bej închis, maro sau ciocolatiu.