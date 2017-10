Trucuri pentru o friptură de miel reuşită

Trucuri pentru o friptură de miel reușită

Ştire online publicată Vineri, 18 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fiind vorba despre felul principal din masa tradițională, specialiștii Foodstory ne vin în ajutor cu câteva sfaturi pentru a obține o friptură de miel perfect rumenită în cuptor, gustoasă și suculentă.Folosește cea mai bună și mai mare tavă de friptură pe care o ai. Dacă nu deții așa ceva, investește într-una nouă. Nu vei putea coace o pulpă întreagă de miel în tava de prăjituri. E de preferat să folosești o tavă care poate fi pusă și direct pe flacăra de la aragaz, pentru că după ce scoți friptura din ea să gătești sucurile lăsate în tavă, pentru a pregăti cel mai bun sos.Folosește un termometru pentru carne. Cu el vei putea decide cu exactitate dacă fripura e gata sau mai trebuie să stea la cuptor, fără să fii nevoit să tăi o bucată din ea. Încinge cuptorul bine și scoate carnea din frigider cu cel puțin jumătate de oră înainte să o pui la cuptor. Asta vă asigură gătirea corectă și perfectă a cărnii.Nu exagera cu condimentele, dar folosește mai mult decât clasicele sare, piper și crenguțe de rozmarin. Lasă-te sedus de arome orientale: portocală și piper, scorțișoară și citrice, ardei iute și usturoi.Nu tăia friptura imediat ce ai scos-o din cuptor. Sunt necesare măcar 15 minute în care să o lași în tavă să se răcorească. Ideal ar fi să stea în jur de 30 de minute. Folosește sucurile lăsate de carne în tavă pentru un sos delicios. Mai ai nevoie de un strop de vin și o bucățică de unt pentru a face cea mai bună reducție lângă friptura ta.Rețetă de pulpă de miel la cuptor cu lămâie și șalote. Ingrediente (pentru 8 porții): o pulpă de miel de 3 kg, sare și piper, o lingură ulei de măsline, 115 g unt moale, 2 lămâi, 6 șalote/cepe roșii mici. Mod de preparare: Încinge cuptorul la 230C. Taie partea de jos a osului de la pulpă de miel. Condimentează carnea cu sare și piper din blesug. Încinge uleiul într-o tigaie sau oală mare în care să poți pune întreaga pulpă. Rumenește-o bine pe toate părțile, la foc mediu. Această operațiune poate să dureze și 10 minute, dar este necesară pentru că asigura o rumenire frumoasă a cărnii la exterior, în timp ce toate sucurile vor fi păstrate în interior, pentru a obține o friptură perfectă. Folosește o pereche de clești de bucătărie pentru a putea întoarce ușor carnea de pe o parte pe altă. Așază pulpă de miel în tavă de copt și unge-o pe toate părțile cu unt. Feliază lămâile și așează rondelele pe toată pulpa și în jurul ei. Taie salotele în sferturi și pune-le în jurul pulpei de miel. Truc: Poți adăuga în tavă și 200 ml vin alb sec. Pune friptura la cuptor. După 15 minute redu intensitatea căldurii la 180 C și lasă friptura să se coacă în jur de 80-90 de minute sau până când un termometru de carne înregistrează 57 grade C în partea cea mai groasă a pulpei. Truc: În general, este nevoie de 15 minute de coacere pentru fiecare 500 g de carne, plus încă 10 minute. Scoate friptura din cuptor și acoper-o cu folie de aluminiu timp de 15-30 de minute, înainte de a o porționa.