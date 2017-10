Trucuri pentru îngrijirea gardului viu

Ştire online publicată Vineri, 16 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Perioada potrivită pentru a sădi planta minune începe la finalul lunii octombrie și se încheie în luna martie. În acest mod, odată cu venirea primăverii, gardul viu își va începe ciclul de viață.Dacă îl uzi periodic, vei observa că gardul viu va crește cu rapiditate, spun specialiștii Grădina.mea. Pentru primul an de după plantare, trebuie să ai grijă să nu depășească înălțimea de un metru, pentru a putea obține o densitate potrivită. În anul următor, îl poți lăsa în voie, să se înalțe, dacă asta îți dorești.Pentru a avea un gard viu bogat, este indicat să îl tunzi în timpul verii până la jumătate din înălțime și încă o dată la finalul toamnei. Astfel, bariera ta verde va căpăta un aspect uniform.Gardul viu minune este o plantă ușor de întreținut, care îți poate decora grădina și îți poate proteja spațiul destinat relaxării. Optează și tu pentru această varianta de decor și nu vei regretă!Gardul viu minune are o rată de creștere ridicată, de până la un metru pe an, putând atinge o înălțime de peste doi metri. Frunzele sale cad odată cu venirea anotimpului rece și apar din nou la începutul primăverii. Culoarea verde și densitatea mare caracteristică acestei plante transformă gardul viu minune într-o alegere perfectă pentru o grădina ferită de ochii lumii.Faptul că este o plantă adaptată climatului temperat cu influențe continentale reprezintă un atu, pentru că nu vei regreta investiția făcută atunci când temperaturile se vor dovedi a fi neprietenoase. Trebuie să știi însă că gardul viu suportă temperaturi de până la minus 20 de grade Celsius și, în plus, nu este pretențios în privința tipului de sol în care este plantat, așa că merită să fie un pic… alintat!