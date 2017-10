Trucuri pentru ca părul să nu crească sub piele

Sâmbătă, 11 Mai 2013

Persoanele care au pielea sensibilă se confruntă adesea cu fenomenul creșterii firelor de păr sub piele, la care se poate adăuga și infectarea acestora. Dermatologii sunt de părere că printr-o îngrijire corespunzătoare și permanentă a pielii se poate spune adio acestei mari probleme. Iată câteva trucuri de ajutor în acest sens:Exfoliere înainte de epilare. Odată cu îndepărtarea celulelor moarte de la suprafața pielii vei reuși să îndepărtezi mai repede și mai ușor firele de păr crescute sub piele. În plus, exfolierea constantă a pielii are un rol important în creșterea normală a firelor de păr. Așadar, poți folosi un scrub cu particule abrazive sau pur și simplu să prepari un amestec din ingrediente naturale (sare și ovăz, zahăr și aloe vera, zahăr brun și vanilie).Ulei pe post de loțiune hidratantă. Un rol important îl are și hidratarea atât înainte de epilare, cât și după terminarea acesteia. Atenție, însă, înainte de a te epila este indicat să aplici pe piele un ulei (de măsline sau de jojoba) pentru a înmuia firele de păr în profunzine.Stoparea infecțiilor. Firele crescute sub piele se inflamează și provoacă înroșirea pielii, din cauza unei bacterii, care dacă nu este distrusă, duce la apariția unei infecții. Deci, pentru a preveni infectarea zonei aplică pe piele o loțiune sau un ulei cu proprietăți antibacteriene (spre exemplu, ulei de lavandă) după ce te-ai epilat.Important! Nu se recomandă folosirea unor produse cosmetice care conțin alcool, întrucât vor usca și irita pielea, și, în plus, vor favoriza inflamarea acesteia.