Trucuri pentru a găti sănătos şi ieftin

Trucuri pentru a găti sănătos și ieftin

Ştire online publicată Miercuri, 06 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Visul oricărei gospodine este să poată găti preparate cu un gust cât mai delicios, dar în același timp să fie și sănătoase. Acest lucru chiar este posibil, dacă țineți cont de următoarele sfaturi, a căror eficiență a fost dovedită în timp:Fă-ți obiceiul de a găti la temperaturi joase, fără a grăbi sub nicio formă fierberea. Bucățile mai tari de carne de porc sau de vită sunt mai ieftine cu aproape 50 - 70% față de cele pentru fripturi sau cotlete, însă nimeni nu dorește să fiarbă la ele cu orele, fără a obține măcar niște rezultate rezonabile. Așadar, se spune că metoda cea mai eficientă de a găti astfel de sortimente de carne este la temperatură joasă, în cuptor, într-un sos, timp de câteva ore.Nu lua distanță față de paste sau orez. Dacă ți-au rămas câteva legume sau bucăți de carne, le poți transforma într-o supă sau salată, dar aceste preparate, se știe, nu sunt foarte consistente. În schimb, salatele și orezul sunt ieftine și sățioase, dacă sunt consumate cu ceapă și usturoi, ierburi, brânză, bucăți de carne sau sos de roșii.Fii prevăzătoare! Ori de câte ori prepari cina, n-ar strica să te gândești o clipă și la prânzul de a doua zi, o să-ți vină o grămadă de idei. De exemplu, dacă se întâmplă să faci o salată la cină, prepară o cantitate mai mare și transferă o parte din aceasta (fără sos) într-o cutie din plastic. Adaugă un rest de friptură de la cină sau o conservă mică de fasole boabe și astfel obii prânzul pentru a doua zi, de care te vei bucura la serviciu. În plus, te vei bucura și de o economie la bugetul familiei.Nu arunca pâinea! Trebuie să ai în vedere că pâinea veche de o zi poate fi transformată în crutoane pentru salate sau supe (coapte în tavă cu puțin ulei, usturoi și ierburi) sau în pesmet, pentru crochete, șnițele, sau în bruschete. Așa că nu te grăbi s-o arunci! Cu timpul, treaba asta îți va intra în sânge.