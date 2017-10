Trucuri pentru a arăta mai odihnită

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Care sunt principalele semne ale oboselii care își lasă amprenta asupra chipului fiecărui om? Indiscutabil, paloarea tenului, pungile de sub ochi, cearcănele se înscriu cu brio în această listă.Specialiștii au câteva recomandări pentru a estompa efectele acestora și, implicit, a arăta mai odihnită și chiar mai tânără: Batonul corector: Mascarea cearcănelor se poate face eficient prin folosirea unui baton corector. Mai mult decât atât, acest produs de machiaj se constituie ca o barieră între piele și efectele nocive ale razelor ultraviolete. În cazul în care ai pielea foarte sensibilă, este de preferat să optezi penru batonul corector. Sprayul nazal: Congestia nazală poate înrăutăți și mai mult aspectul cearcănelor, întrucât venele care transmit substanțe de la ochi la nas se închid la culoare. Interesant este că sprayurile nazale pe bază de apă de mare te pot ajuta să scapi de această problemă, una dintre cele care își pun amprenta asupra aspectului feței. Antihistaminicile: Reduc cearcănele, dar și alergiile. Cât privește cearcănele acestea pot fi mai vizibile în cazul persoanelor care suferă de astm sau eczeme. Însă, un tratament pe bază de antihistaminice ajută atât la reducerea simptomelor alergiilor, cât și la estomparea cu succes a cearcănelor. Somn suficient: Este de-a dreptul inutil să încerci alte metode de revigorare a tenului dacă nu dormi suficiente ore pe noapte (în jur de șapte-opt). Totul, din cauză că somnul ajută la reducerea pungilor de sub ochi, dar și a cearcănelor. În plus, un somn bun poate avea un impact și asupra zonelor pigmentate de la nivelul feței. Dacă dispuneți voință pentru a urma aceste sfaturi, veți constata că a meritat efortul.