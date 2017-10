Trucuri mici, efecte mari în bucătărie

Oricâtă experiență ai avea în bucătărie, nu strică să afli noi și noi trucuri și secrete, care te-ar putea ajuta să rezolvi rapid eventualele probleme care pot apărea când gătești. Iată câteva trucuri, recomandate de Click pentru femei.1. Ca să nu se lipească alimentele, nu le pune reci în tigaia fierbinte. Este important și ca tigaia să fie curată, altfel se ard resturile când o pui pe foc. Dacă uleiul s-a murdărit în timpul prăjirii, strecoară- l printr-o sită.2. Înainte de a pune ceva la prăjit, verifică temperatura uleiului cu ajutorul unui cub de pâine. Dacă se rumenește într-un minut, uleiul are între 175-185 de grade, în 40 de secunde: 185-195 de grade, iar în 20 de secunde: 195-205 grade.3. Vrei șnițele cât mai crocante? Pune în făina prin care le tăvălești o linguriță de praf de copt. Prăjește-le în ulei bine încins ca să fie mai puțin grase. Așa vor absorbi o cantitate minimă de ulei.4. Nu săra carnea înainte de a o pune la grătar. Va absorbi tot sucul și carnea nu se va rumeni. După ce a făcut o crustă, poți pune puțină sare. La sfârșit, cum o iei de pe grătar, mai poți adăuga puțin. Astfel, friptura va fi suculentă.5. Pentru ca pastele și orezul să nu se lipească, adaugă în apa de fierbere câteva picături de oțet.6. Ca să nu crape prăjiturile cu brânză (tarte, cheesecake), pune sub tava de copt un vas cu apă. Aburul degajat în timpul coacerii va împiedica uscarea lor și, deci, crăparea. De asemenea, după ce ai stins cuptorul, mai lasă-le o oră înăuntru, ca să nu se răcească brusc.7. Pentru ca aluaturile de patiserie să fie fragede, folosește ingrediente reci (făina, untul, ouăle). Le poți pune la frigider înainte. După ce ai făcut aluatul, mai lasă-l 30 de minute la rece.8. Vrei ca mâncarea să nu dea în foc în timpul fierberii? Unge marginea cratiței cu puțin unt. Procedeul este valabil pentru fierberea orezului, a pastelor și a cartofilor.9. Mâncarea mai degresată e mai sănătoasă, mai ales vara. Poți înlătura grăsimea din supă dacă pui în bol 4 cuburi de gheață. Grăsimea se va aduna în jurul gheței și apoi o vei putea înlătura ușor. În cazul în care supa a devenit prea rece, o mai încălzești puțin.10. Când prepari o prăjitură cu unt, congelează-l mai întâi și apoi dă-l prin răzătoare pentru a-l încorpora mai ușor în aluat.În plus, când vrei să te uiți pe o rețetă și nu ai de ce să o agăți, ia o cană, pune în ea o furculiță cu dinții în sus și prinde foaia de hârtie pe care o ai scrisă. În felul acesta, nu vei murdări hârtia și vei avea sub ochi toate datele necesare.