Trucuri de corectare a imperfecţiunilor tenului (II)

SFATURI

Trucuri de corectare a imperfecțiunilor tenului (II)

Ştire online publicată Vineri, 14 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Testul adevărat al frumuseții și… sincerității îl trecem atunci când, privindu-ne cu… conștiinciozitate în oglindă, micile imperfecțiuni devin foarte mari în ochii noștri. Ce poate fi făcut în privința ochilor umflați? Cum putem masca lipsa somnului trădată de umbrele vineții de sub ochi? Pentru toate există soluții, important este să se urmeze sfaturile specialiștilor. Ochi umflați. Pentru a crea un efect de atenuare a ochilor umflați aplică un fard corector de culoare maro pe pleoapa superioară. Riduri de expresie. Aplică o linie fină de corector de-a lungul depresiunii. Estompează și aplică pe cele două margini în relief două linii de fond de ten mai închise. Laba de gâscă. Dacă vrei să atenuezi „laba de gâscă” și pleoapele ridate, încearcă un corector rapid sub formă de gel. Poți, de asemenea, să aplici puțin fard anticearcăn estompând spre exterior. La finalul operațiunii, pudrează ușor cu pămătuful. Cuperoza. Aplică un fond de ten într-o nuanță de bej și evităle pe cele în nuanțe de roz deoarece nu fac decât să pună în evidență roșeața. În schimb, puțin fard roz poți aplica sus, lângă ochi. Rujurile în nuanța de roșu-portocaliu nu sunt nici ele indicate, creând un contrast deloc plăcut ochiului.