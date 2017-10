Trucuri de corectare a imperfecţiunilor tenului (I)

SFATURI

Trucuri de corectare a imperfecțiunilor tenului (I)

Ştire online publicată Joi, 13 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Testul adevărat al frumuseții și… sincerității îl trecem atunci când, privindu-ne cu… conștiinciozitate în oglindă, micile imperfecțiuni devin foarte mari în ochii noștri. Ce poate fi făcut în privința ochilor umflați? Cum putem masca lipsa somnului trădată de umbrele vineții de sub ochi? Pentru toate există soluții, important este să se urmeze sfaturile specialiștilor. Cicatrici, coșuri, roșeață Cicatricile pot fi ascunse cu ajutorul unui fond de ten compact în nuanța pielii sau cu un baton corector, deasupra căruia se aplică un strat subțire de pudră. În ceea ce privește coșurile, printr-un simplu joc al culorilor, acestea pot fi mascate cu ușurință. Există farduri în nuanțe de verde și bej destinate special acoperii coșurilor. Pentru a calma roșeața, aplică mai întâi fardul verde. Pentru o acoperire profundă, aplică ulterior fardul bej. Cearcăne Pentru că pielea aflată dedesubtul ochilor este extrem de sensibilă, ai nevoie de un corector special destinat îngrijirii pielii de sub ochi. Poți opta pentru unul într-o nuanță apropiată nuanței generale a tenului, de preferință cu un ton mai deschis. Corectorul, care se găsește fie sub formă de cremă, lichid sau sub formă de baton, trebuie să aibă o putere de acoperire mare. Este necesar însă ca acesta să fie foarte bine întins pentru a se uniformiza cu fondul de ten aplicat pe restul feței. (va urma)