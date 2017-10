Trucuri ca să nu miroşi urât când transpiri

Trucuri ca să nu miroși urât când transpiri

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Axilele, regiunea pubiană și picioarele sunt cele mai predispuse zone la transpirație și mirosuri neplăcute pentru că au mau multe glande sudoripare, explică celebrul Dr. Oz.!Transpirația are și ea rolul ei, foarte important în reglarea temperaturii corpului. Așadar, este vorba despre un proces esențial pentru buna funcționare a corpului. De aceea, nu este recomandat să oprești acest proces prin utilizarea antiperspirantelor, deoarece vei bloca porii și expulzarea toxinelor, care sunt în mare măsură eliminate prin transpirație. De asemenea, antiperspirantele conțin o cantitate destul de ridicată de aluminiu, care este asociat cu creșterea riscului de cancer mamar, potrivit cercetărilor care s-au făcut până în prezent.Ce facem, totuși, când transpirăm intens și apar mirosuri neplăcute? Dr. Oz are o serie de soluții și pentru acest subiect delicat:Consumă legume cu frunze verzi. Pătrunjelul, mărarul, salata, spanacul, iarba de grâu, vlăstarii de diverse semințe sau alte legume cu frunze verzi au rolul de a neutraliza mirosul neplăcut al transpirației, datorită concentrației ridicate de clorofilă, care are un efect de dezodorizare. Cercetările arată că o dietă bogată în proteine, cafea, alcool, brânzeturi și diverse medicamente poate să intensifice mirosurile neplăcute.Bicarbonatul de sodium. Are rolul de a împiedica apariția mirosului neplăcut de transpirație. Multe femei aleg să amestece puțină apă cu o lingură bicarbonat de sodiu, obținând astfel o pastă din care pot aplica la axile cu ajutorul unei dischete demachiante sau un tampon de vată. Metoda este adesea recomandată de medicii dermatologi pentru persoanele care transpiră abundent.Deodorantul homemade. Iată o rețetă pe baza căreia poți să-ți prepari în casă deodorantul: se amestecă 4 linguri unt de cacao (hidratează), 2 linguri ulei de cocos (hidratează și are proprietăți antibacteriene), 3 linguri bicarbonat de sodiu (împiedică apariția mirosului neplăcut al transpirației), 3 linguri amidon de porumb (absoarbe umezeala), un sfert lingură vitamina E (conservant natural, opțional), 3 picături ulei esențial din arbore de ceai (tea tree cu efect antibacterian), 3 picături ulei esențial de patchouli pentru un parfum delicat (sau de portocale, lavandă, salvie).Spray pentru picioare. Poți să-ți faci un spray pentru mirosul neplăcut al picioarelor amestecând 30 mililitri de apă fiartă și răcită cu bicarbonat de sodiu și câte 1-2 picături de ulei esențial de salvie, rozmarin și mentă.Nu purta aceeași pereche de pantofi două zile la rând. Dr. Oz ne avertizează că pantofii de piele necesită o zi pentru a se usca în urma purtării, acest lucru favorizând eliminarea bacteriilor care nu agreează mediul uscat. Așadar, încearcă să nu porți două zile consecutiv aceeași pereche de pantofi!Igiena locală și epilarea sub braț. Acordă o importanță majoră igienei locale în fiecare seară și dimineață. Folosește apă călduță și săpun, dacă nu ai timp să faci un duș! Deoarece părul din zonele cu probleme împiedică evaporarea transpirației este recomandat să recurgi la îndepărtarea lui.