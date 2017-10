Trenul a întârziat sau a fost anulat. Ce drepturi aveţi

1

cfr-isti isi merita soarta

am avut o singura data proasta inspiratie sa ma folosesc de serviciile cfr-ului. cand am cerut socoteala pt intarzierea si daunele financiare create de catre compania lor , de la cel mai mic pana la seful de regionala mi-au ras in nas si mi-au zis ca nu am ce face. eu banii mi-am recuperat , dar nesimtiti din cfr sunt inca acolo. cand cfr se va vinde pe nimic iar obositii vor zbura in somaj o sa le radem si noi in nas !