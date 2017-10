Trebuie să învăţăm că orice vot contează!

Lecția de democrație:

Trebuie să învățăm că orice vot contează!

Traian Băsescu este preferatul românilor din diaspora: candidatul susținut de PD-L l-a învins detașat pe Mircea Geoană, potrivit rezultatelor Biroului Electoral Central. Pornind de la această realitate, un grup de cititori a dorit să atragă atenția că unul dintre lucrurile de admirat la românii plecați, de-a lungul anilor, din țară este spiritul lor civic. Mentalități tipic românești „Am o soră în Spania care chiar dacă nu avea secția de votare la 50 de metri de casă și era de tură la muncă, totuși s-a învoit și a mers la vot. De la ea am aflat că toți românii de acolo au făcut un efort și s-au dus la vot în număr mare și fiecare a votat cu cine a dorit, nu asta e problema. Concluzia lor și a mea este că românii noștri, plecați în străinătate - unii cu eticheta nedreaptă de... căpșunari, s-au obișnuit cu civili-zația din străinătate și automat au început să gândescă altfel decât gândim noi. Și o să vă dau tot un exemplu concret și tot din familia mea: vreau să vă spun că m-am rugat de un frate și doi veri ai mei duminică toată ziua să meargă la vot, și pe motiv că nu aveau mutație pe Constanța și trebuiau să voteze la secțiile speciale, nu au fost dispuși să facă niciun efort și nu au votat. Au preferat să joace table toată ziua decât să stea la coadă la secția de votare. Sunt rudele mele și nu vreau să le judec prea aspru, dar, ca și ei, mulți români s-au gândit că nu mută ei rezultatul votului din loc cu un singur vot. După cum stau lucrurile, ei uitați că se pot muta munții din loc chiar și cu un singur vot!” – ne-a spus Adela Roxana Mihai (41 ani), care ne-a mărturisit că prin mesajul său nu dorește să dea lecții de morală și spirit civic nimănui, dar nici nu poate să nu constate că sistemul de valori al românilor din diaspora este net superior multora dintre cei rămași în țară. Nu adresa votantului este esențială Melania Turcu (39 ani) nu crede că voturile românilor din diaspora contează mai mult decât voturile românilor din România: „Părerea mea e că la niște alegeri până la urmă așa de importante, orice vot contează, nu are importanță cine îl pune în urnă și ce adresă are el”. Diferența dintre cei doi candidați la turul doi al alegerilor prezidențiale, crede cititoarea noastră, răstoarnă un mit românesc, potrivit căruia mulți dintre cei care nu se deranjează să voteze își scuză gestul acreditând ideea că nu ar fi posibil ca votul lor să afecteze semnificativ rezultatul final: „Ceea ce s-a întâmplat la aceste alegeri arată, după umila mea părere, că ar trebui să ne reconsiderăm acest mod de gândire și să mergem la vot în situația în care chiar ne interesează viitorul nostru și al copiilor noștri. Sincer vă spun că primii care au învățat această lecție sunt cei din familia mea, care niciodată nu s-au înghesuit la vot. Una peste alta, însă, ar trebui să le mulțumim românilor pentru că s-au deplasat în mare procent la vot și sper ca și noi, absenții de serviciu, să fi învățat ceva din lecția asta! Mai multe nu vreau să spun despre alegeri”. Cei care și-au exprimat aceste puncte de vedere consideră că trebuie să le mulțumim românilor din diaspora și pentru faptul că, mai ales în perioada marilor sărbători, se întorc acasă „cu sacii de lichidități, avantaj de care profită această țară”. Referitor la… obsesia pentru corectitudinea votării în România, C. Dragu (46 ani) consideră că după fiecare tur al alegerilor, ca un făcut, istoria se repetă, în sensul că, de regulă, cei din tabăra învinșilor clamează eternele… uriașe fraude electorale: „Cred că ar trebui să învățăm să ne merităm statutul de membri ai Uniunii Europene măcar după 20 de ani de la Revoluție! Asta, dacă mai ținem un piculeț la această țară și eu cred că 99,99 la sută dintre români chiar iubesc România!”.