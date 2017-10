Tratează febra cu ce ai prin casă

Ştire online publicată Marţi, 18 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Febra nu este o boală, ci doar un semnal, un simptom că organismul luptă cu o infecție, că imunitatea funcționează la capacitate maximă. Potrivit Sănătate.ro, în caz de răceală, se poate vorbi de o stare subfebrilă cu temperatura corpului până la 38 de grade. Temperatura de peste 38 de grade este caracteristică gripei, dar în niciun caz un motiv de a da buzna la farmacie sau la dulăpiorul cu medicamente din casă. Dacă este vorba de răceală sau gripă, tratează cauza, febra fiind, în acest caz, doar efectul. Febra trece pe măsură ce cauza dispare, iar cauza poate fi tratată cu remedii naturiste avute în casă. Oțetul de mere. De mare ajutor în caz de gripă sau răceală este oțetul de mere, care nu ar trebui să lipsească din nicio casă, mai ales în anotimpul rece, când infecțiile respiratorii se fac atât de ușor. O frecție generală cu oțet de mere din belșug scade febra și grăbește vindecarea. Se pot pune comprese calde cu oțet de mere diluat cu apă în cap, la gât sau la tălpile picioarelor. În nas se pot pune tampoane de vată înmuiate în oțet. Nasul se desfundă imediat, respirația se normalizează și bolnavul se poate odihni liniștit.Comprese din cartofi cruzi. Cartofii pot fi, de asemenea, de mare ajutor, când ai febră. Dă prin răzătoarea mare doi - trei cartofi de mărime potrivită, pune-i într-o bucată de pânză sau tifon, fără să-i storci, stropește-i cu puțin oțet cald și pune legătură la gât sau pe piept, dacă și tușești. La fel, dați prin răzătoare sau tăiați felii rotunde, cartofii se pot pune pe tălpi, fixați cu șosetele. Băile cu sare pot fi, de asemenea, de mare ajutor în calmarea simptomelor provocate de gripă și răceală, implicit a febrei. Cele mai indicate sunt băile fierbinți la picioare. Pune în apă doi pumni de sare mare, grunjoasă, din cea folosită de gospodine toamna, la pus murături. Ține minte că, în scop terapeutic se folosește numai sarea mare, grunjoasă. Când ai febră, bea multe lichide, apă sau ceaiuri. Apa să fie plata sau de izvor și băută la temperatura camerei, nu de la frigider. Apa minerală nu se recomandă, mai ales dacă te doare și în gât. Irită și mai tare gâtul și întârzie vindecarea. Bea ceaiuri puternic aromate, de busuioc, soc sau cimbru. Ca să prepari ceaiul, toarnă o cană de apă fiartă peste o linguriță de plantă uscată, acoperă vasul și lasă-l la infuzat zece minute, apoi strecoară. Ceaiul se bea cald, îndulcit cu miere de albine și zeamă de lămâie din belșug, deoarece organismul, că să se refacă, are nevoie de multă vitamina C. În caz de dureri în gât, ceaiul nu se bea fierbinte, deoarece gâtul se va irita și mai tare și se va întârzia vindecarea.