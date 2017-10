Cosmetica la domiciliu

Tratamentul cosmetic în perioada sarcinii

„Sunt însărcinată în trei luni, iar tenul meu este din ce în ce mai uscat și nu arată prea grozav. Aș vrea să știu dacă am voie să fac un tratament cosmetic în această perioadă și cum să procedez pentru întreținerea corectă și sănătoasă a tenului. Vă mulțumesc pentru amabilitate. Anda Voicu, 26 ani". # # # De la specialista în cosmetică Bogdana Oancea (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), am aflat că există posibilitatea ca pielea să fie mai uscată în perioada sarcinii, astfel că tratamentele cosmetice s-ar putea să fie mult prea dure. Totuși, se pot face tratamente de întreținere, însă fără extracție. De asemenea, în această perioadă delicată, ideal ar fi să se folosească produse naturale, cum ar fi: uleiul de arbore de ceai (benefic în cazul coșurilor și al petelor roșii de pe față); gel de curățare pe bază de uleiuri esențiale de lavandă, portocale și rozmarin (ajută la purificarea tenului). Pentru punctele negre sau tenul gras, o mască cu argilă va face minuni, prin absorbția sebum-ului și blocarea porilor. În schimb, după naștere, având în vedere modificările pe care le suferă organismul în perioada celor nouă luni de sarcină, specialista este de părere că un tratament cosmetic se impune, el putându-se realiza chiar și la două săptămâni de la fericitul eveniment.