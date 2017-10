Tratamente de iarnă la pomi (III)

Ştire online publicată Luni, 21 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Tratamentele chimice din perioada de repaus sau vegetație vizează protecția pomilor împotriva moniliozelor, ciuruirii, bășicării și deformării frunzelor. Produsele utilizate în mod curent sunt: Tiuram, Carbedazim, Mancozeb, Captan. Atacul de făinare poate fi ținut sub control prin folosirea produselor pe bază de sulf. Potrivit specialiștilor, produsele recomandate pentru efectuarea tratamentelor de iarnă sunt următoarele: l Oleoekalux, în concentrație de 1,5% împotriva păduchelui de San-José și ouălor hibernante de păianjeni (acarieni) l US1 - se folosește în concentrație de 1,5% împotriva păduchelui lânos, ouălor de păianjeni tetranichizi, de păduchi de frunze, cotari, inelar l Polybar 6% sau Carbetox 37 – 1%. Executarea tratamentelor se efectuează în perioada de repaus vegetativ la temperaturi pozitive (4-6°C) pe vreme uscată l Zeama sulfocalcică are ca substanță activă sulful și este utilizată în combaterea făinărilor și a altor boli l Zeama bordeleză sau zeama cuprocalcică are ca substanță activă cuprul și controlează eficient mana și alte boli, ca bacterioze și micoze. Atenție! Locul unde se prepară soluțiile (zemuri de stropit) va fi împrejmuit cu sârmă pentru a evita pătrunderea animalelor, iar pentru a împiedica scurgerea lichidelor va fi delimitat cu un șanț adânc de 20-25 centimetri. În timpul iernii, se recomandă o îmbăiere perfectă a pomilor, începând de la vârful coroanei și se continuă cu trunchiul, de sus în jos. La scoaterea din recipienți a pesticidelor trebuie avute în vedere următoarele: turnarea directă în găleți sau sifonarea cu amorsare mecanică; resturile de soluții, suspensii, spălături rezultate din curățirea instrumentelor de măsură și a pompelor vor fi îngropate departe de surse de apă, depozite de furaje sau cursuri de apă.