Tratamente de iarnă la pomi (I)

Ştire online publicată Joi, 17 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sub denumirea de „tratamente de iarnă“ sau stropiri de iarnă sunt cunoscute acțiunile de combatere chimică a bolilor și dăunătorilor în timpul repausului vegetativ care se instalează de la căderea frunzelor și până la pornirea în vegetație a mugurilor. Potrivit specialiștilor, scopul acestor tratamente este diminuarea rezervei biologice de agenți patogeni și dăunători existenți în livadă, în vie sau pe arbuști în timpul repausului vegetativ. Pot fi combătuți cu succes dăunătorii care iernează în stadiul de ou (inelarul, afidele, acarienii), pe ramuri, în crăpăturile scoarței sau prezintă colonii pe pom (păduchii țestoși). Tratamentele se vor aplica pe pomi cu scoarța uscată, neacoperită de gheață, zăpadă sau chiciură, în zilele cu temperaturi ale aerului mai mari de zero grade Celsius. l În livezile de măr și păr, prin tratamentele de iarnă se pot combate ouăle de acarieni, de afide (păduchii de frunze, cotarii etc.). Pot fi combătuți și alți dăunători existenți ca larvă: molia frunzelor de măr, fluturele cu abdomenul auriu, molia verde a mugurilor, dar și dăunători care iernează ca adult în crăpăturile scoarței (gărgărița florilor de măr). Toate tratamentele fac parte dintr-un sistem de luptă integrată, caracteristic fiecărei specii pomicole. La măr, tratamentele I și II se aplică de obicei în ianuarie (primul) și al doilea în februarie sau martie, ambele fiind însoțite de tăierea ramurilor atacate de făinare și au ca scop combaterea păduchelui de San-José, păianjenilor, ouălor de afide, acarieni, cotari, precum și distrugerea sporilor de ciuperci fitopatogene. l La cireș și vișin, tratamentul de iarnă se face după tăierile de fructificare și înainte de dezmugurire, pentru combaterea păduchilor țestoși, ouălor de afide, păianjenilor, a sporilor de ciuperci.