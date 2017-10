Traseul unei corespondenţe poştale simple nu poate fi reconstituit

Traseul unei corespondențe poștale simple nu poate fi reconstituit

„Mă numesc Daniel Ivan și locuiesc în Constanța. În luna aprilie 2007, am fost la poștă, pentru a expedia în Italia, la copiii mei, o scrisoare care conținea un set de fotografii. Am întrebat la ghișeul poștal al Oficiului poștal nr. 1 cum trebuie să procedez și mi s-a spus să las scrisoarea acolo, iar eu m-am conformat. Ghinionul a făcut ca acest plic să nu ajungă nici până astăzi la destinație. Eu am mai trimis de foarte multe ori scrisori simple în Italia și de fiecare dată au ajuns în câteva zile. Diferența este, însă, că întotdeauna le puneam la cutia poștală de lângă casă, fără fotografii sau alte lucruri, deci erau ușoare. Oare, în această situație, mai am dreptul să cer despăgubiri? O funcționară de la ghișeu mi-a spus că nimeni nu poate să afle ce s-a întâmplat cu o corespondență simplă pe traseu, din cauză că nu apare înregistrată în evidențe. Era obligată, cumva, funcționara să mă avertizeze asupra riscului ca scrisoarea mea să nu ajungă la destinație? Eu am mai trimis și corespondențe recomandate în Italia, iar pe spatele chitanței scria că dacă sunt probleme și nu ajung la destinație, se pot cere despăgubiri. Totuși, atunci când scrisorile simple nu ajung, chiar nu răspunde nimeni de soarta lor? Aș vrea să știu ce se întâmplă, pentru că nu-mi convine să mai pățesc și altădată așa ceva. Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere și vreau să știți că citesc ziarul dumneavoastră cu interes”. Corespondența simplă nu se înregistrează De regulă, trimiterile poștale în regim simplu se introduc de către expeditor la cutia poștală - ne-a explicat purtătoarea de cuvânt a Direcției Județene de Poștă, Constantina Popescu. Chiar și atunci când sunt depuse la ghișeul unui oficiu poștal, ele au tot regimul unei corespondențe simple și se tratează ca atare, în sensul că nu se înregistrează în evidențele oficiului, așa cum se procedează cu cele recomandate. Greutatea maximă a unei scrisori: 2000 grame Reprezentanta Direcției de Poștă ne-a mai spus că greutatea admisă, pentru orice tip de corespondență, inclusiv cea simplă, este de 2000 grame. Datorită volumului, astfel de corespondențe sunt lăsate, de regulă, la ghișeu, fără ca expeditorul să plătească în schimbul acestui serviciu. Ideal ar fi, totuși, ca scrisorile care depășesc 20 grame să fie lăsate la ghișeu și nu forțate să intre în cutia poștală. Pentru trimiterile simple nu se acordă despăgubiri În cazul trimiterilor poștale în regim simplu, neputându-se verifica nici depunerea, nici intrarea lor în sistemul poștal, și nici dacă s-a efectuat sau nu distribuirea la destinație, Direcția de Poștă nu acordă despăgubiri. „Clienții noștri trebuie să fie convinși că din punctul nostru de vedere, orice scrisoare conține un lucru important pentru expeditor și destinatar, iar secretul corespondenței este sfânt. 