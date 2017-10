„Trăim un coşmar. Ne e frică să nu arunce blocul în aer!“

De ani de zile, terorizează un bloc întreg

„Trăim un coșmar. Ne e frică să nu arunce blocul în aer!“

Când cineva are probleme de sănătate, este ajutat de familie să se trateze, sau cel puțin așa ar trebui. Ce se întâmplă însăcând familia nu se implică, iar bolnavul, lăsat de izbeliște, devine un pericol public?Potrivit Direcției de Asistență Socială, situații de acest fel, tot mai multe, se agravează din cauza neimplicării „aparținătorilor“.Disperați și ajunși la limita răbdării, locatarii blocului C8, din Aleea Egretei nr. 17, Constanța, bloc cu 100 de garsoniere, ne-au contactat în speranța că, de data aceasta, demersurile lor se vor solda și cu o soluție din partea autorităților. Oamenii susțin că, din cauza unei locatare, în vârstă de 60 de ani, „diagnosticată cu probleme psihice grave”, duc o viață de coșmar, iar pericolul îi pândește la orice pas. Mai rău e că atunci când cheamă Salvarea, femeia se încuie în casă, apoi își reia vechile obiceiuri.„De peste trei ani, de când i-a murit soțul, ne terorizează. A fost diagnosticată cu probleme psihice grave, înțelegem, problema e că nu se lasă ajutată, iar ea e din ce în ce mai grav. Dacă ar face doar show-uri inofensive, am suporta. Numai că este violentă, se ia de oricine pe scară, pe hol, în fața blocului, copiii, bătrânii sunt disperați. Urlă, țipă, trântește din orice, se ia de oricine, aruncă cu apă, recent a aruncat cu cană cu tot în oameni, ne-a atacat cu grătarul de la aragaz, îi aleargă și pe copii, a spart și capota la o mașină, pe altele le-a zgâriat… a smuls din cutiile poștale, rupe toate hârtiile de la avizier, aruncă cu obiecte în noi și în mașini, am ajuns și la Urgență…. Urlă că poștașul nu-i aduce pensia… Problema e că n-am văzut niciodată pe nimeni s-o viziteze, copiii sunt plecați în străinătate… Îi vorbim numai cu frumosul, dar degeaba… Are butelie în casă, poate face o catastrofă, nu e de joacă, am muncit pentru casele noastre. Când au reușit s-o ia la spital cu ambulanța, s-a cunoscut, s-a mai liniștit, dar ea, fiind singură, când se întoarce acasă nu mai ia tratamentul și începe teroarea. Avem compasiune pentru boala ei, dar situația noastră e critică, președintele asociației a făcut tot ce s-a putut, și nimeni nu ne ajută! Poate că de data asta ne va lua cineva în seamă!”.„Voi, românii, aveți foamea-n glandă!“Sebastian Frigioiu, președintele asociației de proprietari, ne-a spus că a făcut tot ce a fost omenește posibil pentru a rezolva situația, dar n-a avut succes.„Am luat legătura și cu fata doamnei, și cu băiatul, care sunt în străinătate. Amândoi au avut o atitudine total nepotrivită, băiatul a uitat că este și el român și mi-a spus că noi, românii, avem foamea-n glandă și n-avem altceva de făcut decât să ne luăm de mama lui. Iar fata, deranjată, m-a drăcuit. Nu i-a convenit când i-am sugerat să pună pe cineva să aibă grijă de mama ei, pentru că e bolnavă și are nevoie de tratament continuu. Cu o așa atitudine din partea copiilor, nu ne rămâne decât să ne descurcăm la nivelul asociației, cu autoritățile noastre. Dar și aici, birocrația ne omoară. Probabil se așteaptă să se întâmple vreo nenorocire, ca să se ia vreo măsură!”.Președintele asociației susține că serviciul 112 a fost alertat de nenumărate ori, că a depus, în numele asociației, câteva reclamații la Secția V Poliție, iar la ultima, i s-a cerut ca la declarația comună, să mai adauge și declarații personale ale unor locatari: „Ne batem în hârtii! Ne-am săturat să tot sunăm la Ambulanță, la Poliție… suntem depășiți se situație!”.Ce poate face Asistența SocialăCazul nu este, nici pe departe unic în orașul nostru. Roxana Onea, purtător de cuvânt în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, ne-a explicat că astfel de situații ajung la limită din cauză că aparținătorii (copii, rude apropiate) nu se implică. Însă, în situația de față, președintele asociației, împreună cu locatarii, trebuie să facă o sesizare către conducerea Direcției Generale de Asistență Socială, din str. Decebal, nr. 22, Constanța, prin care să semnaleze problemele cu care se confruntă. Apoi, potrivit procedurii, se va face o anchetă socială, se va lua legătura cu copiii, pentru că este responsabilitatea lor să-și ajute părintele: „Nici pe departe nu este singurul caz, avem destule sesizări similare. Noi nu avem unde să-i preluăm, dar am avut situații când, urmare demersurilor noastre, au fost găsiți copiii și responsabilizați. Fie au angajat pe cineva să aibă grijă de părinți, fie s-au angajat ei să-i îngrijească. Când există copii, nu mai este obligația statului să rezolve asemenea probleme, până la urmă, din banii noștri, ai tuturor. Ce s-ar întâmpla dacă toți copiii ar proceda la fel cu părinții aflați la greu? Iar dacă situația o impune, putem cere și sprijinul Poliției. O soluție există, trebuie găsită, lucrurile nu pot trena așa la nesfârșit!”.Pe de altă parte, sătui să tot sune la 112, locatarii blocului speră ca situația să se rezolve înainte de a se întâmpla „o catastrofă!”