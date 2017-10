Trăim în "patria mârlanilor"? Războiul mansardelor: creiere forate cu bormaşini, ciocane şi înjurături

1

Intreb si eu

Stie cineva cum arde o mansarda canstruita pe un "bloc comunist" ? Nu ati vazut. Stie cineva in cat timp se intinde focul de la un capat la altul al blocului ? Stie cineva daca exista ziduri antifoc si la ce distanta se pun ? Exista guri de incendiu ? Intrebati-i pe pompieri.Stie cineva cum sunt evacuati batranii,persoanele cu handicap,copii mici prinsi intre flacari(mai ales noaptea pe intuneric si fum) ? Nu conteaza ! Stie cineva unde cad resturile in flacari ? In balcoanele ? In parcare ? No problem ! Stie cineva cate etaje inferioare sunt afectate de apa pompierilor si ce distrugeri rezulta ? Stie cineva cine plateste despagubirile pentru distrugerile provocate de incendiu si de apa la etajele inferioare ? Guvernul plateste,bineinteles.Nu vreti sa invatati nimic din nenorocirile altora.