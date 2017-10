„Totul e posibil, şi în Românica!“

„Totul e posibil, și în Românica!“

Nu a existat sesiune de examene de bacalaureat sau alt gen de examene fără a se înregistra tot felul de incidente și scandaluri, unele de-a dreptul uriașe, legate fie de copiat, de șpăgi etc. etc. Faptul că în acest an, cel puțin până acum, nu a auzit de astfel de evenimente, îi conferă cititoarei noastre, Eliza Onofrei, în afară de bucurie și satisfacție, și sentimentul că ziua în care nu va mai auzi expresia „Doar trăim în Românica!”, așa, ca pe o explicație la toate tarele neamului nostru nu este prea departe.Femeia știe că și până acum, sălile de examene erau păzite de oameni ai legii și, cu toate acestea, incidentele se țineau lanț: „Probabil că episoadele de anul trecut, mult blamate, când elevi, cadre didactice au ajuns să dea extemporale pe la Parchet și-au atins scopul. Probabil că așa e omul, până nu se lovește de pragul de sus, nu-și dă seama de greșeli. Bine ar fi să se stabilizeze odată și legislația din învățământ, bine ar fi ca disciplina să nu mai fie trecută cu vederea în școli, iar elevii și profesorii să se simtă, fiecare, demni pe locurile lor”. Și, în plus, cititoarei noastre i-ar plăcea ca expresia „Doar trăim în Românica!” să fie înlocuită cu „Totul e posibil, și în Românica!”.