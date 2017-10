„Toţi mă cred prostul blocului!”

SEMNALE

„Toți mă cred prostul blocului!”

Atât reprezentanții asociației de proprietari, cât și vecinii, obligă un singur locatar să suporte în totalitate cheltuielile legate de remedierea unei avarii apărute la țeava de scurgere din imobilul pe care cu toții îl împart. Dacă informațiile, toate în termeni imperativi, primite din partea reprezentanților asociației de proprietari din care face parte, ar fi fost clare, A. Ivașc (41 ani), din Constanța, nu ar fi solicitat lămuriri din partea redacției noastre. Cum... nebuloasa în care se află nu face altceva decât să-i altereze, pe zi ce trece, relația cu vecinii, bărbatul ne cere ajutorul, dorind să știe, în același timp, care ar fi... instanțele (anterioare celei de judecată) la care orice locatar aflat în situații similare poate să apeleze. Nu a avut niciodată probleme cu vecinii, nici cu asociația de locatari. Și-a plătit datoriile la timp, nu a deranjat pe nimeni, a contribuit la fondurile asociației fără să comen-teze. Cititorul nostru, A.Ivașc a fost mereu un locatar disciplinat pentru că a fost educat să fie corect și să-i respecte pe cei de lângă el. Din păcate, după tot ce i se întâmplă în ultimul timp, tinde să creadă că numai corectitudinea lui nu-l ajută să aibă o relație civilizată cu locatarii cu care împarte destule spații comune în blocul în care locuiește. „În urmă cu aproape trei săptă-mâni, administratorul blocului mi-a spus, pe un ton poruncitor, că este de datoria mea să repar țeava de scurgere, care chipurile ar fi inundat apartamentele de sub mine (eu locuiesc la etajul cinci, iar blocul are șapte etaje). Dacă nu repar, tot el mi-a spus că voi fi dat în judecată. Și mi-a mai spus că reparația se va face în apartamentul de sub mine, pentru că țeava e între etaje și asta e problema. N-am zis nimic, dar până la urmă s-a dovedit că nu țeava mea de scurgerea avea hibe, ci aceea care aparține vecinului de deasupra mea. Apoi mi s-a spus că o să vină un instalator să spargă și o bucată din zidul meu, pe care va trebui să-l repar apoi cu banii mei. Toate bune și frumoase, numai că după câteva zile am găsit în cutia poștală o altă hârtie, în care eram somat că trebuie să iau legătura cu toți vecinii implicați în treaba asta, și așa am aflat că vecinul de deasupra nu vrea să plătească această reparație. Asta n-ar fi nimic, dar administratorul mi-a spus că eu voi repara și plăti toți banii, pentru că asociația nu are nici o obligație, și nici locatarii de la parter sau cei de la ultimul etaj. Pur și simplu nu mai înțeleg nimic…”. „Ei dau tot în calul care trage!” Văzând câte obligații i se impun tocmai lui, locatarul „cel mai disciplinat”, A.Ivașc ar dori să afle dacă ceilalți locatari nu au nicio responsabilitate în cazul relatat de el. De asemenea, mai dorește să afle căror „foruri” poate reclama astfel de abuzuri, atâta timp cât la nivelul administrației de proprietari primește numai informații contradictorii? Și, nu în ultimul rând, pentru că „toți mă cred prostul blocului”, cititorul nostru ar dori să știe care este legea care guvernează activitatea asociațiilor de proprietari? Obligații împărțite În general, repararea instalațiilor comune de pe raza unui bloc intră în sarcina asociației de proprietari. Cu alte cuvinte, Nicolae Stan, vicepreședintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, ne-a explicat că la astfel de lucrări trebuie să contribuie toți locatarii de pe tronsonul pe care apare avaria. În schimb, dacă este vorba de o țeavă interioară a unui apartament, a cărei destinație este de folosință individuală, atunci obligația reparării acesteia revine proprietarului apartamentului respectiv. De asemenea, repararea derivațiillor de la instalațiile comune intră tot în obligațiile proprietarilor, dar numai acestea, întrucât coloanele comune de alimentare și de scurgere intră în responsabilitatea asociației. Cine arbitrează astfel de conflicte? 1. Locatarul aflat în astfel de situații trebuie să facă, înainte de orice alt demers, o cerere către președintele asociației de proprietari, în care să relateze abuzul care îl deranjează. Președintele, la rândul său, va fi obligat de lege să analizeze reclamația în ședința comitetului executiv și să ia o hotărâre. De reținut că la ședința comitetului executiv poate să participe și locatarul - reclamant, care poate primi un răspuns în acel cadru. „Dacă îl satisface răspunsul, e bine, dar dacă nu e mulțumit de hotărârea luată de comitetul executiv, reclamantul are dreptul să meargă mai departe să dea în judecată asociația, pe motiv că nu respectă prevederile legii” – ne-a mai spus reprezentantul UJAP. 2. Următoarea… instanță la care poate apela un locatar este Serviciul de sprijin și îndrumare a asociațiilor de proprietari din cadrul Primăriei, al cărui sediu se află pe strada Amzacea nr. 13, din Constanța. Acesta, în virtutea dreptului de control pe care i-l conferă legea, poate trimite un inspector la fața locului, pentru a lămuri lucrurile. 3. Dacă nici astfel nu se rezolvă problema, următorul pas este acționarea în instanță a asociației de proprietari. „Locatarii ar putea veni și la noi, pentru orice problemă, dar numai dacă asociația respectivă este afiliată la UJAP. Trebuie să știe însă că noi putem oferi doar informații, alte competențe nu avem în acest sens” - ne-a mai spus vicepreședintele Nicolae Stan, care îi atenționează pe toți locatarii că Legea nr. 230 din 6.07. 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 490 din 23.07.2007) și normele de aplicare ale acesteia nr. 1588 din 2007 (publicate în Monitorul Oficial din ianuarie 2008), sunt actele normative în vigoare care guvernează activitatea asociațiilor de proprietari.