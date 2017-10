„Toţi mă cred beţiv doar pentru că am ochii roşii“

„Toți mă cred bețiv doar pentru că am ochii roșii“

„Nu sunt fumător, nu beau alcool mai deloc, nu stau la televizor prea mult, dar ochii mei sunt veșnic roșii, de zici că sunt cel mai tare bețiv din lume. Am fost la control în toamna trecută, însă doctorul mi-a spus că am ochii sănătoși, dar mi-a dat niște picături. Vreau să vă spun că n-au avut cine știe ce efect. Marea problemă pe care o am este că dorm foarte puțin, dar m-am obișnuit așa și nu pot să mă plâng de oboseală. Pur și simplu mie îmi ajung și trei-patru ore de somn, așa mi-e felul. Numai ochii sunt problema. M-am gândit că dumneavoastră puteți să mă ajutați cu niște sfaturi, așa cum procedați și cu alți cititori! Vă mulțumesc din inimă!” - Vali Anton, 34 ani. v v v Chiar dacă nu resimțiți efectele numărului mic de ore dedicate somnului, dr. Marin Smarandache atrage atenția că somnul insuficient și oboseala pot determina ca ochii să fie sensibili, roșii, injectați. În principiu, un somn liniștit ajută ochii să se odihnească, dar pentru a înlătura simptomele de care vă plângeți și care, indiscutabil, sunt puse de specialist pe seama somnului insuficient pentru refacerea ochilor, dar și a întregului organism, puteți aplica pe ochi comprese reci: un pachețel de ceai înghețat sau feliuțe de castravete, în timp ce stați pe spate și vă relaxați timp de zece minute. De asemenea, ar fi bine să consumați și alimente care ajută la sănătatea ochilor, precum prazul, varza, spanacul, afinele și piersicile, peștele (tonul, macroul, sardinele - surse excelente de grăsimi Omega-3).