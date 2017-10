Topul alimentelor dăunătoare

Ştire online publicată Miercuri, 16 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Chiar dacă este vorba despre soluții rapide pentru a ne potoli foamea, specialiștii nu le recomandă, întrucât sunt dăunătoare organismului. Iată și topul celor mai nocive mâncăruri, realizat de nutriționiștii englezi, citați de „The Sun”.Aripioarele de pui. Sub stratul de condimente aripa are pieliță; șocul termic al mâncării congelate și apoi puse la prăjit e nociv pentru organism și evident că stratul învelitor al aripioarei e plin de conservanți.Cartofi congelați. Tuturor ne plac la nebunie cartofii prăjiți. De cele mai multe ori nu avem chef și timp să stăm minute în șir să-i curățăm. Așa că îi luăm gata tăiați, la pungă, congelați. Cresc nivelul zahărului din sânge.Orezul alb. Orezul alb, evident, mai ieftin, nu are calități nutritive și predispune la apariția colesterolului. Consumați orez brun, căci cu atât e mai neprocesat, cu atât orezul este mai sănătos pentru organism.Chipsurile de cartofi. Din păcate, delicioasele crănțănele cu care sunteți atât de familiarizați sunt ca o bombă toxică pentru organismul vostru, întrucât conțin potențatori de gust, conservanți, sare, au o valoare nutritivă mică și multe calorii.Sucul acidulate. Ți se face sete? O cola sau un alt suc acidulat îți fac primele cu ochiul. Însă faci o mare greșeală. Inclusiv sucurile dietetice, or fi având ele zero calorii, dar conțin îndulcitori artificiali periculoși. E în regulă să beți un pahar pe săptămână, dar vă distrugeți dacă beți zilnic.Carnea procesată. În această categorie intră carnea tocată și mezelurile. Nu conțin deloc zahăr, dar sunt pline de conservanți care odată ajunși în organism sunt periculoși pentru pancreas. Este poate cea mai periculoasă metodă de a vă hrăni.Cerealele dulci. Majoritatea cerealelor pe care le mâncați îndeosebi dimineața sunt nocive pentru că sunt prea dulci, conțin mulți conservanți și nu au în compoziție fibre dietetice. Înlocuiți-le cu cereale normale, integrale.Cafeaua procesată. Nu aveți încredere în cafelele la plic sau în diferite mașini de făcut cafea la doză. De exemplu, o cafea cu frișcă are 300 de calorii. Enorm, ținând cont că necesarul zilnic de calorii al unui adult este de 2.000 de unități.Hot dog. Sunt gustoși, se topesc în gură și se pot mânca oriunde și oricum. De aceea îi iubim, însă ne distrug încet și sigur, orecum picătura chinezească. Sunt plini de grăsimi saturate, foarte greu de digerat și asimilat de către organism. Încercați cremvurștii vegetarieni, sunt mult mai sănătoși.Margarina. Este înlocuitorul untului și atunci când postim, multă lume o mănâncă în cantități mari. Însă dacă vrei să fii sănătos, trebuie să o excluzi din alimentație.