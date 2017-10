Tomis Nord, „ghetoul“ de barăci!

În zona blocurilor 1 A, 9 B, 10 B de pe bulevardul Tomis 309, din Constanța, hălci generoase din domeniul public sunt înghițite de peste 50 de garaje „hidoase, din toate materialele și de toate culorile“, ai căror deținători au ignorat decizia primăriei din decembrie 2008, de a le demola. Paradoxul este că unii dintre „proprietari“ participă, la fel de „abitir“, la vânarea unui loc de parcare în fața blocului, din cauză că au schimbat destinația garajului în atelier sau cămară pentru murături și alte acareturi.Constănțenii ale căror garaje au fost înghițite de lama buldozerelor cred că atâta timp cât primăria își va trata contribuabilii cu măsuri diferite, relațiile dintre cetățenii orașului vor fi tensionate: „Pot fi acuzat că am ceva cu capra vecinului, ceea ce nu este adevărat. Eu vreau să atrag atenția că ordinele primăriei, chiar legea, sunt facultative pentru șmecherii din acest oraș. Altfel, cum să-mi explic că o parte dintre cei care aveau garaje până în 2008 le-au demolat imediat ce primăria le-a cerut asta, în vreme ce după atâția ani, baterii întregi sunt și acum pe poziție, fără ca deținătorii să fie în vreun fel deranjați? Bănuiesc că și ei au fost somați cu amenda de 4900 de lei și cu amenințarea că dacă nu le demolează de bunăvoie, vor plăti și amenda, iar garajele oricum vor fi înghițite de lama buldozerelor în baza Legii 50/1991, însă nu le-a păsat! Care lege?, din moment ce ei ne sfidează și acum cu proprietățile lor…” (Cornel Visu).Bile negre pentru oraș„Majoritatea celor care au garaje recunosc că estetica zonei noastre lasă mult de dorit, aspectul este mizer, neîngrijit, urât… Dar mi-au spus că lor le convine, că-și țin murăturile peste iarnă și alte ciorcioboate și câtă vreme nimeni nu-i va deranja, n-au motiv să le demoleze!” - ne-a spus un alt locuitor din zonă, care le propune proprietarilor de garaje un exercițiu onest, încercând să-și imagineze cum ar arăta această zonă dacă din peisaj ar dispărea aceste coșmelii hidoase? Poate ar fi spații generoase de joacă pentru copii, poate ar fi mai multă verdeață și flori, poate că n-ar mai fi o problemă cu parcarea pentru toți locatarii!... Răul cel mai mic…Unul dintre cei care deține „garaj” în zonă (am folosit ghilimelele, pentru că dincolo de ușile larg deschise ale construcției care, oficial, are rolul de garaj, s-a văzut un atelier în toată regula, dar și un spațiu de depozitare a tot felul de ustensile ș.a., mașina respectivului fiind parcată în fața așa-zisului garaj), după ce ne-a spus că are toate actele în regulă, că plătește taxă la primărie, că nu a fost citat să-l demoleze, a ținut să precizeze că prezența garajelor ar fi răul cel mai mic pentru zonă: „Credeți că dacă o să eliberăm terenul, o să se amenajeze vreo parcare sau teren de joacă pentru copii, parc, ceva de genul? Mai mult ca sigur o să ne trântească niște mastodonți sub nas, așa cum au făcut vizavi de City Parc, la Brotăcei și în multe alte locuri din oraș. Nu mai avem încredere în primărie, nu face nimic pentru interesul nostru! Măcar așa ținem mașinile la adăpost”. Un alt deținător de garaj ne-a spus că părinții săi au avut un teren revendicat într-o zonă centrală a Constanței, pe care nu l-au obținut de la primărie pe motiv că este ocupat de „nu știu ce magistrale de țevi. Între timp, terenul a fost luat de un șmecher, care face acolo un bloc, iar țevile au fost deviate, pe banii noștri. Atunci, de ce aș demola garajul?”. „Garajele astea sunt pe poziție de zeci de ani de zile și nu văd de ce ar trebui să le demolăm! Avem autorizații în regulă, ce dacă sunt provizorii? Plus că vecinii nu se plâng!” - ne-a spus un alt… proprietar, care a recunoscut că la… vânătoarea de locuri de parcare participă și cei care au garajele transformate în cămări, fără să-și facă procese de conștiință pentru asta. Deh, fiecare cu norocul lui!O soluție depășită!Mihai Stenea consideră acest tip de garaje o soluție de parcare absolut depășită și teribil de inestetică. Din păcate, edilii nu au ochi pentru aspectul și adevăratele nevoi ale constănțenilor: „Fiind an electoral, poate că în loc de mici și bere, o să desființeze garajele astea și o să ne facă și nouă o parcare elegantă pentru mașinile locatarilor și ceva locuri de joacă pentru copii, că e tare nevoie de așa ceva! Să nu se supere vecinii, dar locuim, totuși, pe bulevardul Tomis, iar coșmeliile astea numai de Constanța nu țin! Plus că ocupă foarte mult spațiu, folosit doar de unii, în defavoarea celor mai mulți!”.Alți deținători de garaje cu care am discutat ne-au spus că ar fi dispuși să le demoleze, însă tare se tem că terenul eliberat va ajunge pe mâna „piloșilor” din acest oraș, nicidecum nu va servi interesele locatarilor din zonă. Dumneavoastră, dragi cititori, considerați că în eventualitatea în care garajele ar dispărea, pe locul respectiv primăria va amenaja locuri moderne de parcare, spații de joacă pentru copii ori parcuri?