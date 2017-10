„Toate fabricile de diplome universitare să-şi declare falimentul!“

Puncte de vedere

„Toate fabricile de diplome universitare să-și declare falimentul!“

Urmare scandalului izbucnit la Universitatea Spiru Haret, cititorii cer ministrului Educației și Învățământului să facă ordine în întreaga rețea de învățământ superior, privată sau de stat, „complet scăpată de sub controlul statului!” (Diana Aioanei, 33 ani, din Constanța) Cu încrederea la pământ… „Cineva de la secretariatul Universității Spiru Haret, din Constanța“ - așa s-a prezentat, la telefon, i-a spus Irinei Aldea (19 ani, din Constanța) că poate să se înscrie liniștită la Facultatea de Drept - cursurile fără frecvență, pentru că este autorizată, examenul de licență urmând să-l susțină cu cei care frecventează cursurile de zi. „I-am spus doamnei respective că m-am speriat după tot scandalul ăsta și stau în cumpănă dacă să mă înscriu sau nu! «S-au speriat pentru că nu cunosc Legea Învățământului, de asta!» - mi-a răspuns funcționara. Iar eu am replicat: Păi, să zic că eu nu o cunosc, dar nici doamna ministru nu o cunoaște? «Doamna ministru a interpretat legea în favoarea dânsei - păi dacă chiar dânsa a spus că legea e interpretabilă, vă dați seama ce se întâmplă! De fapt, nu spun o noutate, aproape toate legile românești sunt interpretabile!» - a venit repede răspunsul de la celălalt capăt al firului”. Tânăra a recunoscut că mai mult ca sigur va încerca să opteze pentru o altă facultate. Din păcate, nu are garanția că acolo lucrurile ar fi mai clare, motiv pentru care solicită Ministerului Educației și învățământului să facă ordine în întregul sistem de învățământ, și privat, și de stat: „Mulți mi-au spus că la universitățile de stat, la sectorul cu taxă, unde sunt infinit mai multe locuri comparativ cu cel fără taxă, se plătesc mult mai mulți bani chiar și față de facultățile private. Atunci, de ce se mai numesc de stat? Cred că și acesta e un … fir pe care ministerul trebuie să-l despice în patru și, dacă va fi cazul, să ceară falimentul fabricilor de diplome!”. Fără foc nu iese fum! „E o întreagă nebunie și vreau să știe ministerul că ne-a zăpăcit de cap. De la universitatea Spiru Haret din Constanța ni se spune că nu sunt probleme, iar la televizor se spun tot felul de ipoteze! Eu cred că fără foc nu iese fum! Cunosc mulți studenți care își iau examenele cu bani și habar n-au de nimic. Ei nu vor decât să aibă o diplomă, sau două, n-ar strica niciun master sau doctorat, și tot așa” – ne-a spus, teribil de indignată, Florina T. (22 ani, din Constanța), care nu vrea să se creadă că... putregaiul din învățământ este generalizat. Atrage însă atenția ministrului Educației să nu minimalizeze problema, despre care presa a dat nenumărate semnale, și să aibă curajul „să-l înfrunte pe șeful său de partid și candidat la prezidențiale, dacă nu vrea să ne bulibășească și mai tare. Și să rezolve și problema cu taxele, că prea fac universitățile ce vor în țara asta, și alea de stat numai cu numele, și alea private”. Deruta plutește în aer… „Am fost personal, luni, 20 iulie, la Spiru Haret Constanța ca să mă înscriu la Facultatea de Psihologie, dar nu mi-au primit dosarul. Mi-au spus să mă prezint la începutul săptămânii viitoare și că examenul se dă la București, iar facultatea este acreditată. Eu chiar îi cred, mai ales că după scandalul ăsta nu ar avea curaj să se joace cu focul” – ne-a spus Alexandra (18 ani, din Ovidiu), care a recunoscut că nu înțelege de ce, totuși, îi lipsește curajul de a se înscrie la această facultate. Speră, din tot sufletul, ca ancheta în derulare a Ministerului Educației să-i spulbere toate îndoielile, pentru că absolvenții de liceu trebuie să se concentreze asupra examenelor care-i așteaptă, nicidecum să fie terorizați de capcanele care li se pregătesc după ce vor deveni studenți la o falcultate sau alta. Luați de val „Eu cunosc o familie întreagă: mama, tata, copiii, toți studenți la o facultate privată, nu spun care, că nu vreau să le fac rău, dar în niciun caz nu e vorba despre Spiru Haret! Toți au recunoscut că se descurcă cu examenele, mai ales părinții, care muncesc, au și o vârstă și cu învățatul e mai greu. Au nevoie de diplome ca să le crească salariile la firmele unde muncesc” – ne-a spus Adela Mirea (32 ani), care ne-a mărturisit că membrii familiei respective nici măcar nu au întrebat dacă facultățile la care s-au înscris sunt acreditate sau autorizate. Au mers, pur și simplu, cu valul… Așteaptă „marea deconspirare”! Elena Adam, Simona Moraru, Felicia T. și C. Lungu, din Constanța, așteaptă ziua în care vor afla numele celor care și-au făcut rost de titluri de tot felul: masteranzi, doctoranzi, doctori, profesori de la facultățile neacreditate din țară. Referitor la calitatea îndoielnică a pregătirii unor cadre care predau în învățământul superior românesc, Felicia T. (26 ani), face trimitere la următorul citat din Eminescu: „Pentru România, ar fi mai bine o curățire a universităților noastre de semidocții și simplii postulanți care ocupă catedrele și introducerea altui sistem de numire, bazat pe adevărate cunoștințe dovedite prin opere și trecut științific”. Probabil că ministrului Educației nu îi este străină această constatare a marelui poet, din moment ce a avut curajul „să răscolească gunoiul de sub preșul unor fabrici universitare de diplome!” (C. A. Lungu, 32 ani, din Constanța. Totul este să meargă mai departe cu ancheta, sunt de părere toți cei care și-au exprimat aceste puncte de vedere.