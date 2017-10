Ştiţi să faceţi diferenţa între răceală şi gripă? (1)

Pentru sănătatea dv.

Știți să faceți diferența între răceală și gripă? (1)

Ştire online publicată Marţi, 22 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Este o perioadă foarte complicată pentru mame. Copiii se întorc de la școală strănutând, cu tuse, le curge nasul. Dacă se poate prin această rubrică, ne-ar ajuta să știm exact ce simptome arată o răceală și ce semne sunt pentru gripă. Una, că la doctor nu poți să mergi tot timpul, și doi, ca să știm cât de gravă e situația” (Valentina Dogaru).v v vEste adevărat că răceala și gripa au o serie de simptome parcă trase la indigo, însă dr. Emilian Banu face precizarea că, în timp ce răceala este, de regulă, mai ușoară, cu gripa nu e de glumit, căci ea se manifestă mult mai dur.Este bine să știți că odată instalată, răceala are următoarele simptome: stare de oboseală, nas înfundat, strănut și tuse. Există și cazuri de răceală cu febră, dar nu exagerată (cu unul-două grade mai mult față de temperatura normală), cu dureri musculare, roșu sau iritație în gât, dureri de cap și lăcrimarea ochilor. Atenție: cu cât răceala avansează, cu atât mai mult se schimbă consistența și culoarea mucozităților nazale (de la culoarea gălbuie, la cea verzuie).Cât durează răceala? De la trei-patru zile, până la zece zile. S-a ajuns la concluzia că cei mai mulți dintre adulți răcesc o dată sau chiar de două ori pe an, pe când copiii pot avea și până la opt răceli pe an. Răcelile sunt mai multe cu cât se stă mai mult timp afară.Despre simptomele gripei, citiți în ziarul nostru de mâine.