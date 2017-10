Ţinută chic de plimbare pe malul mării

Ținută chic de plimbare pe malul mării

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După o zi de plajă sau de muncă, pentru cei care nu au norocul să se afle în vacanță, o plimbare pe malul mării face minuni asupra tonusului fiecăruia.Ca să fii în tendințe, specialiștii recomandă să porți unul dintre must have-urile verii, adică o salopetă din denim subțire, cu pantalon scurt și top sub formă de cămașă cu buzunare l Încalță o pereche de saboți pentru un look decupat parcă din revistele glossy l Și nu uita să iei cu tine o geantă încăpătoare pentru shoppingul din bazar și parfumul… jucăuș, în caz că te vei opri la o terasă l Pentru un plus de stil, adaugă și o brățară de vară.