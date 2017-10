Tinerii, mai afectaţi de anemie decât vârstnicii

Medicul de gardă

Tinerii, mai afectați de anemie decât vârstnicii

„Fiica mea are 21 de ani, se hrănește bine, nu ține diete de slăbire și cu toate astea mi se pare anemică, slăbește, nu are destulă putere la tinerețea ei. Refuză să facă analize (îi este frică de injecții), eu sunt îngri-jorată, iar ei nu-i pasă, zice că-i prea tânără să facă anemie. Pot să-i dau vitamine, ce-mi recomandă medicul în situația asta?” (Dana Ionescu)v v vPresupunând că ar fi vorba despre anemie, dr. Anca Sima, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed, atrage atenția că lucrurile nu trebuie tratate cu superficialitate, întrucât, dacă nu se tratează, cei depistați cu anemie pot avea nevoie de transfuzii de sânge. Anemia este destul de frecventă și apare ca urmare a scăderii numărului de globule roșii din sânge. Cauzele nu sunt însă aceleași la toți pacienții, tocmai de aceea în funcție de factorii declanșatori există mai multe tipuri de anemii. Totuși, în toate situațiile, oboseala este principalul simptom, însă diagnosticul cert de anemie se pune numai dacă hemoglobina a scăzut sub 12 grame/100 ml la femei și 13 grame/100 ml, în cazul bărbaților, de aceea este nevoie de analize de sânge.Tinerii, mai afectațiMedicul ne-a mai spus că, în comparație cu bărbații, femeile sunt de două ori mai expuse riscului anemiei, iar în ceea ce privește vârsta, anemia îi afectează mai degrabă pe tineri. Totuși, cel mai întâlnit tip de anemie apare din cauza unor carențe de fier din organism. Oricât s-ar teme fiica dumneavoastră de injecții, având în vedere faptul că anemia ar putea fi semnul altor boli, de multe ori grave, va trebui s-o convingeți să meargă la medic, singurul în măsură să decidă ce este de făcut în continuare. În niciun caz nu recurgeți la automedicație, la tot felul de suplimente.