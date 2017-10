Ştiaţi că după golirea tomberoanelor, „gunoierii“ trebuie să lase „lună“ în urmă?

Semnale

Știați că după golirea tomberoanelor, „gunoierii“ trebuie să lase „lună“ în urmă?

Nu spunem o noutate, mulți oameni n-au nicio problemă să arunce gunoaiele pe lângă tomberoane sau în orice alt loc, la gândul că alții sunt plătiți să se ocupe de curățenia orașului. Pe de altă parte, unii lucrători de la salubritate, deși golesc tomberoanele, se fac a nu vedea mizeria împrăștiată pe lângă ele.Să ne gândim ce facem când vedem ceva ce nu ne place: ignorăm situația, că doar la așa ceva se pricepe oricine sau facem ce ni se pare corect, adică luăm atitudine, fără să ne dăm aere de eroi? E clar că gesturile bune îți aduc mulțumire de sine dacă le faci pentru că așa simți. Și, mai ales, dacă te gândești că și alții îți vor urma exemplul, iar astfel lucrurile care te deranjează nu se vor mai bloca în jurul tău, s-ar zice că ești în limitele unui cetățean responsabil, implicat în problemele comunității. Chiar și celor care pornesc de la aceste premi-ze, tot li se face lehamite când își dau seama că vorbesc singuri și, în cele din urmă, renunță să mai arate cu degetul într-o direcție sau alta, deși acele lucruri le influențează negativ viața. Apoi își dau seama cât de util este un… parte-neriat real între beneficiarii și furnizorii unor servicii publice, își calcă pe inimă și recurg la ajutorul presei. Asupra unui asemenea principiu atrag atenția, astăzi, mai mulți cititori, care consideră că oricâtă curățenie ar face firma de salubritate sau voluntarii implicați în acțiuni de acest gen, dacă oamenii vor continua să arunce gunoaiele la întâmplare, orașul nostru va fi mult și bine sub povara lor.Cu degetul spre... aroganța lucrătorilor„Probleme avem multe: nu toată lumea pune gunoiul în pungi legate la gură. Și chiar dacă ar fi sută la sută așa, după ce omul le aruncă la punctul de colectare, boschetarii încep… inspecția… rup sacii, răscolesc… ajutați la greu și de maidanezi. Cum la noi bate și vântul, gunoaiele zboară care încotro. Când iau gunoiul, mai trântesc și gunoierii tomberoanele, mai zboară din ele alte resturi și tot așa. Dacă-i cerți că nu curăță în urmă, se iau de tine! Sunt sau nu obligați să adune mizeria și de lângă tomberoane? O fi treaba asociației de locatari să curețe locul?” (Doina Moraru). „Avem în fața blocului ME, de pe aleea Hortensiei, două puncte de colectare. Se adună mizerie multă, iar gunoierii golesc numai tom-beroanele și nu se ating de gunoiul împrăștiat. Numai mirosuri... Lumea azvârle pe jos, asta e la noi. Dar gunoierii, de ce nu dau cu mătura? Am strigat la ei și m-au luat pe sus, de ce mă bag? Ce să fac, țigănie? I-am reclamat la o doamnă care răspunde de sectorul nostru, a intervenit la un moment dat, câteva zile a fost bine, însă după aia și-au revenit la vechile obiceiuri. Pot afla până unde se întinde răspunderea celor de la salubritate?” (Vasile Dragomir). „M-am bucurat că ați dat ieri în Cuget liber poza cu munții de gunoaie din Peninsulă. Sunt niște mirosuri în zonă, de mori! Cine trebuie să igienizeze locul? De ce nu stă cineva din primărie să-i amendeze pe nesimțiții care aruncă gunoaiele unde vor? În orice țară civilizată primești amendă dacă arunci o hârtie pe jos, nu hoituri, ca la noi! Dacă n-au bani de amenzi, să muncească în folosul comunității și să curețe și pe lângă platformele astea...” (Leontina Arghir). „N-am înțeles niciodată de ce trântesc gunoierii tomberoanele cu atâta dușmănie! Șoferul e șeful, ceilalți sunt aghiotanții... Nu poți să le spui nimic, sunt de o obrăznicie...! Înainte mai erau șefi după ei, acum nu mai vezi așa ceva!” (M. Dragu).„Nu sunt de capul lor!“Luminița David, șefa Serviciului de Salubritate din cadrul SC Polaris, ne-a explicat că activitatea lucrătorilor care se ocupă de igienizarea platformelor de gunoi nu se limitează doar la golirea tomberoanelor, ci și la curățarea zonei de resturile împrăștiate în jurul lor. Mai mult, a făcut preci-zarea că lucrătorii... nu sunt de capul lor, căci există persoane special angajate să vadă cum își fac treaba. Iar atunci când con-stănțenii observă situații de genul celor descrise mai sus, șefa salubrității le recomandă să se adreseze Serviciului de Recla-mații, la telefonul 0241-548600. Astfel, în baza datelor concrete, cei care nu-și fac bine treaba și au o conduită incorectă vor suporta consecințele de rigoare: „Nu se poate, suntem pe domeniul public, nu ai voie să lași mizerie în urmă! Noi verificăm zilnic fiecare sector. Dar și oamenii sunt așa cum sunt...”.