Ştiaţi că alcoolismul este mai periculos la femei? (1)

Pentru sănătatea dv.

Știați că alcoolismul este mai periculos la femei? (1)

Ştire online publicată Miercuri, 26 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Mi-e rușine de mor, am o soră nemăritată, are 43 de ani, care le are cu băutura. La muncă toți o văd fată serioasă și muncitoare, acolo nu pune gura pe alcool nici dacă e vreo sărbătoare. În schimb, acasă, le bea de stinge. I-a spus mamei cineva că e mai complicat pentru femeile care beau, decât pentru bărbați. Ce i se poate întâmpla foarte rău din cauza asta?” (D. M.).v v vMedicul primar Ion Ieremia ne-a explicat că, într-adevăr, consumul excesiv de alcool are efecte devastatoare asupra organismului, dar acesta nu se manifestă la aceeași intensitate la bărbați și femei. S-a demonstrat științific că femeile dependente de alcool sau care nu beau tot timpul, dar când… scapă la băutură uită să se mai oprească, riscă să dezvolte mai multe boli sau forme de cancer comparativ cu bărbații. Prima cauză ar fi diferența de greutate dintre femei și bărbați, însă și sensibilitatea mai mare a organismului femeii ar săpa la temelia sănătății acesteia. Curios este și faptul că femeile devin dependente de alcool într-un timp mult mai scurt față de bărbați, iar asta favorizează și riscul unor afecțiuni cardiace, la nivelul stomacului, ficatului, favorizând și osteoporoza. Trist este că băutura în exces provoacă mari probleme ale sistemului repro-ducător al femeii și chiar necazuri imense ce țin de memorie.Despre felul cum își pe-cetluiește soarta femeia alcoolică, citiți în ziarul nostru de mâine.