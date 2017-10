Ţi-ai găsit un job în străinătate? Nu te grăbi să plăteşti comisionul!

Ți-ai găsit un job în străinătate? Nu te grăbi să plătești comisionul!

„Nu mai vreau să iau țeapă. Am pățit-o acum nouă ani, am plătit 500 dolari, pe vremea aia, la o firmă de plasare locuri de muncă în străinătate, mi-a dat și un fel de precontract și mi-au spus să aștept liniștit, că mă anunță ei. Dar nu s-au ținut de cuvânt, mi-au luat banii și duși au fost, nici până în ziua de azi n-am dat de ei, parcă au intrat în pământ. Acum mi-am găsit ceva afară, dar vreau să fiu sigur că nu iau țeapă. La ce trebuie să fiu atent, că acum s-au mai schimbat lucrurile!” (D. Licoară).v v vIată care sunt aspectele cele mai importante pe care trebuie să le analizeze, cu maximă atenție, cei care și-au găsit un job în străinătate, dar înainte de a plăti comisioanele, potrivit specialistei în probleme de muncă, Manuela Marcu: l Trebuie musai să vi se prezinte un contract în baza căruia este percepută suma reprezentând comisionul, așa că nu dați nici un ban înainte de a vi se înmâna un document semnat și ștampilat l Cât privește contractul de mediere, acesta trebuie citit și răscitit cu atenție, pentru a ști exact care sunt obligațiile asumate de firmă, condițiile de plată, clauzele privind returnarea banilor sau a unui procent din suma achitată în cazul în care nu veți fi angajat l Trebuie văzut dacă e vorba despre o societate comercială sau doar despre o persoană fizică, întrucât riscul ca persoana fizică să dispară în orice moment este maxim l Este esențial să verificați Agenția de ocupare a forței de muncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă din raza unde își are sediul firma de intermediere, unde va trebui să vă interesați și despre seriozitatea firmei. Bine ar fi să încercați să aflați astfel de informații și de la alți candidați. Deși pare greu, la Registrul Comerțului din statul respectiv, ar putea fi verificate inclusiv agențiile de ocupare a forței de muncă din străinătate sau firmele angajatoare din străinătate.