Testamentul făcut de notar poate fi rupt?

Testamentul rămâne un document solemn, delicat chiar și pentru vârstnici, însă este util pentru organizarea problemelor de natură succesorală în limitele și litera legii. Dacă însă, la un moment dat, cel care l-a întocmit dorește să-l anuleze, în niciun caz nu are voie să-l distrugă, chiar dacă e vorba de propria lui avere. Ce-i de făcut în astfel de situații aflați în continuare.După ce a întocmit un testament notarial sub ochii celor doi copii, cărora le-a împărțit, ce-i drept… pe hârtie, toată averea de care dispunea la acel moment, ulterior, tatăl acestora s-a supărat pe unul dintre ei și a dorit să-l dezmoștenească. Iar pentru asta, nervos fiind, a rupt testamentul redactat anterior și autentificat de notar: „Au intervenit niște chestii delicate între mine și copii, m-am enervat rău și le-am spus să-și ia gândul de la averea mea, că am rupt testamentul și o să mă duc la căminul de bătrâni, iar averea o las la stat. Am început să caut un loc în cămin și vreau să știu dacă testamentul vechi mai e valabil, pentru că un exemplar a rămas la notar. N-am îndrăznit să-i spun notarului ce-am făcut, de rușine, am totuși o vârstă!”.Revocarea testamentului, posibilăUn testament întocmit la notar sau chiar scris de propria mână poate fi revocat ori de câte ori cel care lasă bunurile de-o viață are un motiv să-i aducă unele modificări sau să-l desființeze în totalitate. Pentru ca modificările ulterioare să fie și valabile, potrivit notarului Elena Ionescu, acestea nu trebuie făcute după cum crede fiecare, ci cu respectarea strictă a legii.Testamentul notarial nu se rupeDin fericire, legiuitorul a luat în calcul și situații de genul celei prezentate de cititorul nostru, cu atât mai mult cu cât realitatea a de-monstrat că nu sunt o excepție, dimpotrivă, conflictele pe tema succesiunii, cu sau fără testament prealabil, par a se ține lanț. Asta înseamnă că și testamentul întocmit la notar poate să fie anulat, dar nu prin simpla rupere. Fie că se aduc modificări punctuale, fie că testamentul se dorește a fi anulat în totalitate, acesta poate fi revocat tot printr-un act autentic notarial sau printr-un alt testament, făcut după desființarea primului document. Referitor la testamentul care anulează un testament anterior, acesta poate fi întocmit într-o formă diferită de aceea a testamentului revocat, care permite a se face modificările dorite de proprietarul averii. Mai departe, notarul va fi obligat să înscrie revocarea testamentului în Registrul Național Notarial. Acești pași sunt necesari pentru că numai existând o evidență clară a modifi-cărilor survenite, eventualele discuții pe tema testamentului inițial nu vor mai fi posibile.Ce tip de testament poate fi distrusNotarul ne-a confirmat că mulți oameni au impresia că testamentul semnat de ei poate fi anulat prin simpla rupere, iar pentru acest gest, n-ar avea motive să dea cuiva socoteală, cât timp la mijloc sunt bunurile personale: „Confuzia asta pornește de la faptul că, totuși, legea permite anularea testamentului prin rupere, însă numai dacă este vorba despre testamentul scris de mână, adică olograf, care este păstrat în locuință și nu este autentificat de notar. În schimb, orice document notarial trebuie modificat sau revocat tot de către notar, lucrurile sunt clare”.Așa stând lucrurile, fie și din motive întemeiate, efectele unui document oficial nu pot fi desființate la nervi, ci tot pe cale oficială.