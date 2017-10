Terorizaţi de manelele vecinilor

Terorizați de manelele vecinilor

Ani de zile, L. V. Ibraim și-a dorit să locuiască la casă. Sătul să tot suporte zgomotele „emanate la greu din apartamentele vecine”, și-a cumpărat o casă cochetă în cartierul Coiciu, într-o zonă liniștită. Dacă, la început, a crezut că i-a pus Dumnezeu mâna-n cap, acum regretă pasul făcut, considerând că „zgomotele de la bloc erau o mică glumă față de teroarea pe care o suportă din partea unora dintre noii săi vecini, împătimiți de manele, care ascultă acest gen de muzică, dată la maximum, aproape zi de zi și seară de seară, cu maximă nerușinare”. O țin într-un chef continuu „De 1 martie, de exemplu, ca să mă refer la cel mai recent episod, fiind sâmbătă, au început chindia de dimineață, cu grătare și manele, au scos boxele în curte, de se zguduiau pereții casei. La un moment dat, aburiți de băutură, au dat-o pe bătute moldovenești și chiuituri. Casele sunt atât de apropiate, încât aproape că nu e nici o diferență față de ceea ce suportam la bloc. La început, am tăcut, de rușine. Văzând că se îngroașă gluma, le-am spus frumos s-o lase mai moale. De felul meu nu sunt scandalagiu și chiar nu am dorit să apelez la poliție, ca să nu le fac rău. Dar nu vă imaginați ce era la gura lor! A doua zi, și-au cerut scuze, motivând că au făcut-o lată din cauză că au băut cam mult, dar că, oricum, până la ora 22,00, le dă voie legea să facă ce vor. Totuși, au promis că nu se va mai repeta, și vreo săptămâna s-au ținut de cuvânt. Dar în ziua de 8 Martie, au luat-o de la capăt. Iar cu grătare, muzică și dănțuială. Ca să nu ne certăm, am preferat să plecăm noi de acasă. De Lăsata Secului, au repetat figura. Le-am spus că avem și noi nevoie de liniște măcar duminica, dar ne-au reamintit că până la ora 22,00 au voie să facă ce vor în curtea lor. Citesc ziarul Cuget liber și aș vrea să știu ce se poate face dacă vecinul mă înnebunește cu manelele aproape zi de zi, până aproape de ora 22,00, când, brusc, se așterne liniștea și la noi?” Sesizați Poliția! Indiferent de ceea ce invocă vecinii dumneavoastră, dacă pe cale amiabilă nu ați reușit să evitați complicațiile cu poliția, se pare că altă soluție nu aveți, decât să depuneți o plângere la această instituție. Iar atunci când petrecăreții dumneavoastră vecini vor plăti o amendă usturătoare, probabil că o să le treacă cheful să-i deranjeze pe alții după bunul lor plac. Asta, pentru că legea sancționează deranjarea ordinii și liniștii publice prin orice mijloace, fără a face vreo dispensă între anumite ore.