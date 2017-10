Terorizaţi de haita de câini „părăsiţi“ a vecinului

3

expozitii de caini

Haitele de caini traiesc libere in toate zonele Constantei, nu numai pe strada Turda. O haita celebra este crescuta de badyguarzii platiti din bani publici chiar in preajma muzeului de arta unde primesc resturi de mancare la fiecare schimb de paznici umani (sunt doua posturi de paza la 10 metri unul de altul sic!! iar la amandoua sunt angajati barbati si femei cu multe kilograme in plus si pachete consistente cu mancare) si apa proaspata in recipientele de plastic asezate la vedere, unul chiar la intrarea in muzeu. Cainii sunt aceiasi de ani de zile si stau tolaniti toata ziua, indiferent de anotimp, in preajma vajnicilor aparatori umani de care n-ar fi nevoie daca s-ar instala o banala camera video. Ca sa se dezmorteasca, paznicii patrupezi si bipezi fac impreuna patrulari in perimetru, unii isi ling genitalele, altii isi aprind o tigara si realizeaza impreuna imagini memorabile din care am pastrat si eu cateva in format jpg in ultimii ani. Toamna trecuta am asistat in plina zi la un atac al patrupedelor, in numar de 5 sau 6, asupra unui trecator care alerga, probabil ca facea jogging si am ramas stupefiata de indiferenta paznicilor bipezi care s-au indepartat practic de acolo in loc sa intervina. Trecatorul a scapat refugiindu-se pe carosabil, la adapostul traficului si claxoanelor iar o ora mai tarziu un paznic biped a oferit resturile pachetului cu mancare patrupezilor. Va las sa reflectati macar asupra acestor teme: nivelul de civilizatie, utilitatea cheltuielilor publice si siguranta cetateanului.