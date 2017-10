Terorizaţi de câinele vecinului de apartament

Vox populi

Terorizați de câinele vecinului de apartament

Dintotdeauna, sentimentele pentru animalele de companie și, în mod special pentru câini, au fost împărțite între adevărații iubitori ai acestora, care nu înțeleg, nici în ruptul capului, ce rău ar putea să le facă celor din jur prietenii lor; cei care i-ar dori împăiați, din considerente clare: sunt surse de miros, zgomot, agresiune etc. și persoanele indiferente, care o țin una și bună: locul câinelui este în curte, nicidecum în apartament, să terorizeze vecinii și să facă mizerie. Mulți cititori ni s-au plâns de-a lungul anilor, și pe bună dreptate, că proprietarii de câini, deși obligați de lege, nu au încă acea mentalitate de a strânge nevoile animalului din iarbă sau de pe trotuar, așa că cei care… iau pe talpă câte un „norocel” au tot dreptul să se scandalizeze. Pe de altă parte, la fel de scandalizați, proprietarii de animale se întreabă cine strânge după câinii vagabonzi? Alții ni s-au plâns că mulți câini sunt lăsați liberi din lesă, fără botniță, cum prevede legea, terorizând bătrânii și copiii care se plimbă prin parcuri. De departe, însă, cele mai multe sesizări le-am primit din partea celor care locuiesc la bloc și au „norocul“ ca unul dintre vecini să crească în apartament câini, mizând pe ideea că, până la urmă, locatarii se vor obișnui cu lătratul. Nu puține au fost cazurile în care, însă, oamenilor le-au ajuns la os apucăturile simpaticelor patrupede. În această categorie se înscrie și cazul asupra căruia doresc să atragă atenția locatarii blocului SV1, sc. B, str. Suceava nr. 1A, din Constanța, reprezentați de Gheorghe Cuțumișu. „Pe scara noastră locuiește un locatar, pe nume Pantelimon B., persoană care adăpostește în apartament 20 de pisici și un câine foarte agresiv, care, în momentul când îi dă drumul afară, nu se mai poate intra sau ieși din bloc sub nici o formă, o mare parte dintre locatari fiind atacați și mușcați. Nu există noapte în care să nu latre sau să nu urle, trezind, de jos până sus, toți locatarii. Grav este că avem copii care nu pot să doarmă, pentru a fi lucizi la școală, iar randamentul lor, cât și al nostru, al adulților, este scăzut. Chiar dacă legislația ne apără, nu am fost ajutați de autorități până acum. Menționăm că am intervenit la Primărie de nenumărate ori, respectiv prin scrisorile înregistrate cu numerele: 30955/9.05.2000, 84/7.05.2002, 1622/14.08.2002, 40551/26.03.2007, dar fără nici un rezultat, cu excepția faptului că o singură dată a venit echipajul secției de ecarisaj, dar au spus că patrupedul este în apartament și că nu pot interveni în asemenea situații. Suntem disperați și am apelat la dumneavoastră cu speranța că, măcar acum, când s-a pus la punct o legislație pentru animale, ne veți informa cum putem să rezolvăm, din punct de vedere legal, această mare problemă?”. Sesizați Direcția de Sănătate Publică! După ce i-am relatat situația, avocatul Marius Coltuc (Casa de Avocatură Coltuc - Str. Aleea Arutela, nr. 2, sector 6, București, Tel/fax: 021/3302376, mobil 0745.150.894. E-mail: avocat@coltuc.ro), ne-a explicat că legislația nu-i lasă pe oameni la discreția crescătorilor de animale care nu-și cunosc sau, și mai rău, își ignoră obligațiile. Pentru a se bucura de protecția legii, însă, este nevoie, de exemplu, în cazul de față, ca vecinii locatarului care crește câini și pisici la bloc să facă o plângere, în primul rând, la Direcția de Sănătate Publică (strada Bogdan Vodă nr. 9, Constanța, telefon 480939, fax 480946). De asemenea, ar fi bine ca o a doua reclamație să fie expediată și poliției constănțene, care este îndrituită să-i sancționeze pe cei care tulbură liniștea locatarilor. Vom reveni.