Terorizată de soţ cu excluderea de la partajul bunurilor comune

În plin proces de divorț

Terorizată de soț cu excluderea de la partajul bunurilor comune

Stare conflictuală permanentă, gelozie extremă, înverșunare, suspiciuni cât încape, vorbe pe care nici hârtia nu le suportă - cam așa caracterizează atmosfera din „familia” sa Ludmila P., în vârstă de 38 de ani, din Năvodari. Despărțiți, în fapt, la începutul anului 2006, din cauza suspiciunilor exagerate și nedovedite din partea soțului în legătură cu o relație extraconjugală a femeii, cu un proces de divorț pe rol, cei doi continuă să trăiască, încă, sub același acoperiș. "Dacă eram singură, aș fi plecat oriunde, chiar și în parc m-aș fi refugiat, numai să nu-i mai văd fața omului care m-a torturat și m-a umilitat ani de zile. Însă avem împreună un băiețel, de care nu-mi permit, sub nici o formă, să-mi bat joc. Neavând pe nimeni în Constanța și nici un salariu din care să pot plăti și chirie, să-mi întrețin ca lumea și copilul, suport, în continuare, mojiciile acestui monstru. Nenorocirea este că atmosfera din apartamentul nostru se deteriorează pe zi ce trece, iar copilul, obligat să aleagă între noi doi, suferă ca un câine. Toate necazurile au pornit de la gelozia lui nebunească. M-a bănuit că l-aș înșela cu un prieten de familie, a angajat un detectiv, m-a urmărit chiar el multă vreme, dar nimic nu s-a adeverit. Cu toate astea, nimeni nu-i scoate din cap că aș avea o altă relație și-mi scoate ochii cu asta non-stop, chiar și acum, când avem în comun doar acoperișul de deasupra capului. Totuși, în toată nenorocirea asta, până acum două - trei luni, a fost și ceva bun: era un tată extraordinar, se îngrijea ca băiețelului nostru, în vârstă de nouă ani, să nu-i lipsească nimic, achita toate utilitățile casei, nu exista vacanță în care copilul să nu meargă în vreo tabără. Eu muncesc cu jumătate de normă, ca să-l pot supraveghea mai bine pe băiat (așa a vrut el), și am un venit de 400 lei pe lună. Cu acești bani, nu am cum să mă descurc." Amenințată cu evacuarea Din păcate, „influențat de maică-sa, la fel de deviată ca și el”, bărbatul a început să-și tortureze soția, de data aceasta, amenințând-o cu evacuarea din locuință fără nimic din bunurile pe care le consideră comune. Atuul invocat este „dovada” că veniturile lui financiare au fost incomparabil mai consistente față de cele ale femeii care încă îi poartă numele. Speriată că nu va putea recupera nimic din agoniseala celor doisprezece ani de „amară căsnicie”, ne-a întrebat dacă pot fi supuse partajului și bunurile dobândite exclusiv din veniturile unuia dintre soți? Ce spune legea Răspunsul la întrebarea cititoarei noastre l-am primit de la avocatul Marius Liviu Spânu (Casa de Avocatură Coltuc - Str. Aleea Arutela, nr. 2, sector 6, București, Tel/fax: 021/3302376, mobil 0745.150.894. E-mail: avocat@coltuc.ro), care ne-a explicat că, potrivit legii, bunurile dobândite în timpul căsătoriei prin contribuția exclusivă a unui soț sunt considerate bunuri comune și, drept urmare, acestea sunt supuse partajului. În schimb, legiuitorul a prevăzut că numai stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecăruia dintre soți se stabilește în funcție de contribuția acestora la dobândirea, dar și la conservarea bunurilor comune.