Terorizată de mirosul câinelui

„Nu am avut niciodată câine în curte, habar n-am cum se îngrijește. Problema e că are vecinul meu, o persoană în vârstă, care nu mai are putere să-l îngrijească, dar nici nu se îndură să-l dea. E singura lui alinare și, mai ales, companie. Nici eu nu sunt prea tânără, însă mă mai țin puterile și aș vrea să-l ajut, dar nu știu cum se îngrijește un câine în perioada asta călduroasă, ca să nu se mai fie atâtea mirosuri neplăcute pe lângă. Poate că există niște spray-uri speciale contra mirosului de câine … Sunt abonată și îl rog pe veterinar să mă ajute prin această rubrică” (A. Simion).v v vÎngrijirea unui animal de companie presupune multă responsabilitate din partea stăpânului, lucrurile nu sunt chiar atât de simple cum ar putea părea la prima vedere. După cum ne-a explicat medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu, necuvântătoarele ar trebui îngrijite la fel ca și oamenii. Au nevoie atât de apă și mâncare, dar și de o igienă corespunzătoare, pentru a nu se îmbolnăvi sau a crea disconfort celor din jur. Așadar, un câine, mai ales pe caniculă, trebuie să fie spălat cu produse speciale, periat zilnic, chiar tuns, dacă are părul mai lung, fie și doar în zona posterioară. Totul, din cauză că la câini, temperatura corpului este mai ridicată față de temperatura omului, la fel, metabolismul este total diferit.Un alt lucru pe care l-ați putea face este să-i oferiți vecinului dumneavoastră o piscină din plastic pentru câini, pe care s-o umpleți cu apă. Cum câinii adoră să se bălăcească, sportul acesta va fi și pe post de baie.