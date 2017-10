„Termopanele montate acum zece ani sunt depăşite?“

„Termopanele montate acum zece ani sunt depășite?“

Cu toate că la data apariției „modei“ termopanelor clienții erau asigurați că se vor bucura de beneficiile lor circa 40-50 de ani, mai nou, specialiștii spun că, după zece ani, cel puțin sticla ar trebui schimbată.Fără doar și poate, nici tehnologia de producere a tâmplăriei din PVC nu stă pe loc. Dacă profilele (ramele) folosite cu ani în urmă erau mai subțiri, iar tehnologia de fabricare a sticlei era inferioară, termopanele de ultimă generație sunt mult mai performante. Asta nu înseamnă că, dacă ramele nu sunt afectate de trecerea timpului, trebuie musai schimbate după zece ani. În schimb, după zece ani, specialiștii consideră că se impune schimbarea sticlei, dacă aceasta devine mată, se aburește prea mult și nu mai asigură suficientă protecție fonică și termică. Această „recomandare” a firmelor de profil nu este însă privită cu ochi buni de clienți: „Să trăiești mata cât termopanele astea și o să bați suta de ani! – așa mi-au spus cei care mi-au montat termopanele acum nouă ani. De ce mi-au garantat lucrarea pe viață? Ce, atunci nu se știa că tehnica nu stă pe loc? Acum, sticla s-a mătuit, firma care mi le-a pus s-a închis, iar de la altă firmă mi-au zis că, după zece ani, oricum trebuie schimbată, cât să țină și biata sticlă ?” (Remus Ilie). „Regret că m-am dat după moda cu termopanele, mai bune erau ferestrele din lemn, cu geam dublu. Le chituiam, iar casa era aerisită, nu se făcea igrasie, nici condens. Când am pus termopanele, mi-au dat garanție pe 30 de ani. După 11 ani, sticla s-a albit, e și mai mult condens, plus că de la firmă toți spun că trebuie să schimb sticla, profilele sunt bune. O dau într-una că tehnica a avansat, că acum se produce sticlă mai calitativă… Păi, și cum rămâne cu garanția pe 30 de ani?” (Veronica Popa).Tehnologia, în continuă evoluție„Nu e cazul să generalizăm, sunt, slavă Domnului, o grămadă de termopane montate acum 10-12 ani și chiar mai mult, care nu au pro-bleme nici cu sticla, nici cu profilele” - ne-a spus ing. Nicolae Beniu, care, ca o persoană specializată în montaj termopane, a ținut să precizeze că durata de viață a acestora depinde și de calitatea ramelor (PVC, aluminiu, lemn stratificat), a sticlei (așa-zisul termopan), dar și a montajului. Cât privește termopa-nele de veche generație, în urmă cu zece ani, de exemplu, profilele erau din aluminiu de o calitate mai slabă, iar sticla nu avea proprietăți care să-i asigure bariera termică garantată de tehnica actuală. În plus, și tehnologia de montaj era la începuturi. De aceea, mai apar fisuri la îmbinări, când ramele se deformează în timp, se aud zgomotele de afară, condensul este în exces. În general, probleme sunt la majoritatea sticlelor termoizolatoare produse mai demult, iar condensul apare mai ales când caloriferul nu este așezat sub fereastră, când avem prea multe plante în casă ori uscăm rufele pe calorifer. Pentru evitarea neplăcerilor, specialistul recomandă aerisirea, dimineața și seara, cu ferestrele larg deschise și nu în poziția oscilobalotant, cel puțin 10 minute sau până când ferestrele sunt complet uscate.Trei ani garanție pentru contractReferitor la garantarea calității lucrării, reprezentanții firmelor de profil cu care am discutat ne-au spus că, în prezent, se acordă un termen de garanție, pentru tot contractul, de trei ani de zile. În acest interval se execută, gratuit, toate lucrările ce țin de reparații, reglaje, tot felul de remedieri, evident, la solicitarea clienților. Cât privește mult vehiculata „garanție pe viață”, aceasta este asigurată de producător și se referă doar la materialele folosite, care își pot menține, într-adevăr, nealterate calitățile și 50 de ani sau chiar mai mult. Sticla, însă, are o garanție în jurul a zece ani, pentru că mai prinde aer. Însă, comparativ cu perioadele de înce-put, termopanele de ultimă generație sunt mult mai performante, pentru că au rame cu 5-6 camere, cu barieră termică și fonică sporită, sticlă cu straturi izolatoare (tripan) și argon în interior, sticlă anticon-dens, antiefracție sau antiglonț, dar și sisteme de feronerie rezistente la acționarea greșită de către copii.