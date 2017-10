Firma Dekarotrans SRL Constanța nu-și respectă promisiunile

Termopane, termopane...

În ziarul nostru din 18 decembrie 2007, a apărut articolul intitulat „Din 2005, cerșește să i se remedieze deficiențele la termopane”, în care cititoarea noastră, Aiten Ungureanu (din Constanța, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 10), atrăgea atenția că unor întreprinzători privați din Constanța, sintagma „Clientul nostru, stăpânul nostru”, ca și o relație corectă între client și prestatorul de servicii, nu le-au intrat încă în sânge. Și cu asta parcă nu-i de joacă… „Am sperat că după publicarea în ziarul dumneavoastră a calvarului prin care trec din anul 2005, defecțiunile la termopanele din apartamentul meu vor fi remediate și nu voi mai fi nevoită să mă căciulesc, la nesfârșit, în fața celor de la societatea SC Dekarotrans SRL Constanța, care, în loc să se achite de obligațiile pe care le au față de mine, mă amăgesc cu promisiuni și se joacă cu nervii și banii mei și în acest an. Este adevărat că a doua zi după apariția articolului a venit la mine acasă un meseriaș, împreună cu unchiul patronului, au văzut cu ochii lor cum curge apa pe geamuri, dar au dat vina, n-o să credeți, pe flori și pe umezeala din casă. Apoi, au încercat să mă convingă să fiu de acord să facă o experiență și să schimbe doar două geamuri și dacă cele schimbate transpiră, înseamnă că tot ei au dreptate și nu mai schimbă nimic, pentru că este foarte scump. M-au aburit că după sărbători se vor ocupa de problemă, dar nu s-au ținut de cuvânt nici până acum. Nu sunt absurdă sau neînțelegătoare, știu și eu că multă lume are liber de sărbători, dar nu înțeleg de ce vor să mă fraierească din nou? În 2005, am plătit pe lucrare 85 milioane lei pentru termopan de calitate, așa mi-au zis! Nu este vina mea că nu au fost corecți. Până la urmă au dat vina pe firma care lucrează geamurile. Le-am spus de OPC și mi-au răspuns că acolo trebuie să ai relații ca să ajungi să faci reclamație. Vă dați seama cât respect ne acordă acești oameni, din moment ce nu mi-au dat, la terminarea lucrării, nici măcar certificatul de garanție? Dar aș vrea să știe că n-o să mă las până când nu se rezolvă situația”. Vorba bună nu este panaceu universal… În discuția pe care am purtat-o, la vremea respectivă, cu patronul firmei SC Dekarotrans SRL Constanța, Mihai Deac, acesta a confirmat că nu a eliberat certificatul de garanție, catalogând gestul drept „o scăpare din partea firmei”, pe care o voi corecta. Dar noi nu am făcut niciodată caz de acest termen de garanție și am executat remedieri chiar și în situațiile în care termenul de garanție era depășit. Vă dați seama că lucrăm cu diverși producători și mai intervin și probleme. În legătură cu cele reclamate de doamna Ungureanu, o să trimit urgent pe cineva la dânsa acasă, ca să vadă despre ce este vorba, însă, vă spun de pe acum că, indiferent de situație, hotărârea noastră va urmări mulțumirea clientului. Noi ținem foarte mult la prestigiul firmei și facem totul pentru ca relația noastră cu clienții să fie una corectă“. Chiar dacă, teoretic, motto-ul activității acestei firme este „Clientul nostru - stăpânul nostru!“, cel puțin în acest caz, până în momentul de față, în afară de eternele promisiuni (și către client, și către ziarul nostru!), nu s-a întreprins nimic concret pentru remedierea lucrării respective. Sperăm ca, măcar în al doisprezecelea ceas, conducerea acestei firme să se țină de cuvânt, iar noi să nu mai fim nevoiți să redeschidem acest subiect și pentru a treia oară.