Teribilism sau inconştienţă?

tara arde si baba se piaptana

sa stii ca nu ai dreptate. eu am 3 fetite si nu circulam cu masina fara sa aiba centuri sau in cazul celor mici scaune speciale. din experienta iti spun ca am un caz apropiat in care o fetita de 3 ani statea la mama in brate, neasigurata, mergeau cu pana in 50 km/h(a constatat politia) si la o intersectie a intrat o alta masina in ei. copilul a zburat prin luneta, sub masina din spate si a stat vreo 2 zile in coma. nu vrei sa treci prin ce au trecut acei parinti si de aceea sfatul meu est sa asigurati copii conform cerintelor legii macar. Asa au spus si acei parinti pana la intamplarea mentionata, ca nu se poate intampla daca mergi si cu atentie. uite ca se poate si mai bine te feresti decat sa ajungi sa iti para rau. O boala se previne inainte sa apara, la fel si in acest caz.

Adăugat de : Stefan, 21 septembrie 2011

Tara arde si baba se piaptana. Nu prea am auzit de copii care sa fi patit ceva la 40 km la ora ca nu sunt tinuti in scaune speciale . Legea este...