Cosmetica la domiciliu

Tenul tânăr trebuie exfoliat lunar

Ştire online publicată Miercuri, 17 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Am 22 de ani și mă îngrijesc de tenul meu. O fac din plăcerea de a arăta bine și efortul nu mi se pare prea mare dacă e vorba de frumusețea mea. Sâmbăta și miercurea, de exemplu, săptămână de săptămână, folosesc un gel abraziv exfoliant care îmi lasă pielea netedă și moale. De la un timp pielea mea a devenit sensibilă, ceea ce înainte de folosirea abrazivului nu am observat și întreb cosmeticiana dacă nu cumva aceste geluri sunt de vină? Vă mulțumesc pentru răspuns și pentru această rubrică” – Daniela, din Mangalia. v v v Bogdana Oancea Stoian (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), specialistă în cosmetică, nu recomandă folosirea în exces a exfoliantului, și asta indiferent de vârstă. De ce? Pentru că, folosit în exces, el subțiază pielea și o face mai sensibilă. Este bine să apelăm la un produs exfoliant numai pentru eliminarea stratului de celule moarte, pentru că, în timp, procesul de regenerare a pielii este mai slab, motiv pentru care tenul are nevoie de ajutor de acest fel. La tenul tânăr, însă, folosirea unui produs abraziv trebuie să se facă o singură dată pe lună. Nu uita că pentru curățarea temeinică a tenului există o gamă largă de produse demachiante, care pot fi folosite zilnic, indiferent dacă persoana respectivă se machiază sau nu. Cele mai bune sunt produsele sub formă de gel sau spumă.