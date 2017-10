Tenul gras

„Am tenul foarte gras și, așa cum l-am îngrijit până acum, nu prea am scăpat de sebum. Aș dori să știu, dacă este posibil, cum pot ține această situație mai bine sub control" - Loredana, 20 ani". vvv Categoric, și sebumul se poate ține sub control într-o oarecare măsură, dacă și îngrijirea este una potrivită tenului gras. Cosmeticiana Bogdana Oancea (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), crede că rezultatele depind, înainte de toate, de metabolism, dar și de perseverență. Nu trebuie uitat însă că fiecare față reacționează diferit la același tratament cosmetic. Este imposibil, însă, ca din mulțimea de creme matifiante de îngrijire zilnică și seruri speciale ce reduc secreția de sebum, fie și pe o perioadă anume, să nu se obțină efectele dorite. Apoi, mai există și o grămadă de măști ce absorb grăsimea în exces. Demachierea ajută Apelând la toate aceste… ajutoare, nu va trebui scăpată din vedere nici preo-cuparea permanentă pentru demachierea de seară (pentru a îndepărta machiajul și impuritățile depuse în timpul zilei) și cea de dimineață (pentru a curăța tenul de sebumul acumulat pe parcursul nopții, dar și de celulele moarte). După demachiere, clătești bine cu apă și apoi aplici o loțiune tonică, urmată de crema recomandată pentru acest tip de ten. Cea mai bună soluție este să ai parte, la intervale regulate, și de un tratament cosmetic.