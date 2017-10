Pentru iubitorii de flori

Tehnica udării plantelor de apartament

„Teoretic, îmi plac la nebunie florile. Practic, sunt o catastrofă în îngrijirea lor, deși mă străduiesc. Totuși, nu știu cum se face că, ori le ud prea mult, ori, de teamă să nu le inund, le dau apă mai puțină. Nici cum trebuie să folosesc îngrășămintele nu știu mare lucru. Cred că mi-ar prinde bine sfaturile unui specialist, căci tare mult mi-ar plăcea ca modestul meu apartament să fie mica mea grădină. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc tot ce este mai bun. Violeta Crângu, din Năvodari". Luana Iorga, specialist în floricultură (SC Lavtex SRL - Florăria Luana, Constanța, telefon 0241 615347; 0765 841863), știe că mulți dintre noi iubim florile, chiar și pe cele mai obișnuite, dar ne temem că îngrijirea lor ar fi prea complicată și ne-ar ocupa mult timp. În realitate, pentru majoritatea speciilor de plante adecvate mediului dintr-un apartament nu este nevoie decât de puțină grijă, apă, lumină naturală, eventual îngrășăminte speciale. Tehnica udării plantelor Specialista vă recomandă să udați florile din apartament cu o banală stropitoare din plastic, însă încercați să găsiți una cu un gât îngust. Prea multă apă ucide plantele Cum prea multă apă face mult rău plantelor, cel mai simplu este să testați, după stropire, cât de ud este pământul. Cel mai ușor test este să băgați degetul în pământul din ghiveci, și dacă este umed, floarea are suficientă apă. Altfel, este momentul să o udați. Atunci când udați planta, dacă nu este o specie pretențioasă, udați-o cu stropitoarea până când apa începe să curgă prin găurile de scurgere ale ghiveciului. Apa să fie la temperatura camerei Un aspect foarte important și obligatoriu pentru speciile mai delicate este ca apa folosită pentru udat să fie la temperatura camerei. Dacă veți avea în vedere acest amănunt, plantele „vor aprecia" și se vor dezvolta armonios.